Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), kent genelinde aşırı yağışlar sonrası yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçmek için altyapı çalışmalarını hızlandırdı. Akdeniz Manşet'in aktardığı bilgilere göre, hızla gelişen bölgelerde yeni yağmur suyu drenaj hatları inşa ediliyor. Bu sayede yağışların günlük yaşamı olumsuz etkileme riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Kurum sadece yeni hatlar çekmekle kalmıyor, mevcut sistemlerin sorunsuz çalışması için de periyodik bakımlarını sürdürüyor. Çalışmalarda robot kamera sistemleri ve kombine kanal temizleme araçları kullanılarak yer altı hatlarının iç yapısı detaylı şekilde inceleniyor. Zamanla oluşan tıkanıklıklar tespit edilerek yağış öncesi temizleniyor.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI NASIL YÜRÜTÜLÜYOR?

Teknolojik araçların sürece dahil edilmesi, altyapıdaki gizli arızaların su taşkınlarına dönüşmeden çözülmesini sağlıyor. Kameralı sistemlerle yapılan noktasal müdahaleler, hem zaman tasarrufu yaratıyor hem de gereksiz kazı çalışmalarının önüne geçiyor. Güvenli şekilde tahliye edilen yağmur suları, kentin altyapı dayanıklılığını artırıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ASAT'ın kış ayları öncesi yoğunlaştırdığı bu altyapı seferberliği, Alanya dahil tüm kıyı ilçelerinde su yönetiminin daha kontrollü yapılmasını destekliyor. Bölge genelinde periyodik olarak yürütülen bakım ve onarım faaliyetleri, vatandaşların taşkın riskine karşı güvenliğini artırıyor.