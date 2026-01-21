Alanya’da inşaat, sanayi ve üretim sektöründe ter döken binlerce çalışanı yakından ilgilendiren emeklilik sisteminde devrim gibi bir değişiklik yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "yıpranma payı" olarak bilinen Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) kapsamını 2026 yılı itibarıyla genişletti. Emeklilik yaşını öne çeken bu kritik düzenleme ile ağır sanayinin yükünü sırtlayanlar için emeklilik yaşı hayal olmaktan çıkıyor; 5 ile 8 yıl arasında erkene çekiliyor.

LİSTEYE 4 DEV SEKTÖR DAHA GİRDİ

Daha önce madencilik, sağlık ve basın gibi sınırlı meslek gruplarına tanınan bu ayrıcalık, yapılan son güncelleme ile sanayinin bel kemiği sayılan dört yeni sektörü de kapsama alanına aldı. Alanya ve çevresindeki işletmeleri de etkilemesi beklenen düzenlemeye göre, artık şu sektörlerde "fiilen" sahada çalışanlar erken emeklilik biletini kapmış olacak:

Çimento Sanayi

Cam Sanayi

Alüminyum Üretimi

Dökümhaneler

12 AY ÇALIŞAN 15 AY PRİM KAZANACAK

Yeni sistem, çalışanların emeklilik sürecini matematiksel olarak hızlandırıyor. Zorlu koşullarda geçen her bir yıl, SGK kayıtlarına sadece 360 gün olarak değil; işin riskine göre üzerine 60, 90 veya 180 gün eklenerek geçiyor. Yani yılda 90 gün yıpranma hakkı olan bir işçi, kağıt üzerinde 450 gün çalışmış sayılarak prim gününü jet hızıyla dolduruyor. Bu durum sadece prim gününü artırmakla kalmıyor, yasal emeklilik yaşını da doğrudan aşağıya çekiyor.

MASABAŞI ÇALIŞANINA KÖTÜ HABER

Erken emeklilik fırsatından yararlanmak isteyenler için kritik bir detay bulunuyor: "Sahada olmak." Düzenleme, söz konusu fabrikalarda veya işletmelerde çalışsa bile, ofis ortamında bulunan idari personeli kapsam dışı bırakıyor. Hakkın elde edilmesi için işçinin riski bizzat üstlenmesi ve en az 3.600 gün (madencilerde 1.800 gün) bu şartlarda çalışmış olması gerekiyor.

E-DEVLET'TEN HEMEN KODUNUZU KONTROL EDİN

Uzmanlar, hak kaybı yaşanmaması için çalışanları uyarıyor. İşverenlerin meslek kodlarını sisteme doğru girip girmediği hayati önem taşıyor. Çalışanlar, e-Devlet üzerinden "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü"ne girerek, primlerinin yanında "FHSZ" ibaresinin olup olmadığını acilen kontrol etmeli. Yanlış girilen kodlar, erken emeklilik hakkının yanmasına neden olabilir.