Antalya'da emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlar ve hayat pahalılığı gerekçesiyle Attalos Anıtı önünde basın açıklaması düzenlendi. SOL Parti Antalya'nın çağrısıyla gerçekleştirilen açıklamada, emeklilerin gelirlerinin yaşam koşulları karşısında yetersiz kaldığı savunularak ekonomik güvence ve insanca yaşam talebi dile getirildi.

ATTALOS ÖNÜNDE GEÇİM SIKINTISI GÜNDEMDEYDİ

SOL Parti Antalya İl Sözcüsü Aysel Aydın, açıklamasında emeklilerin uzun yıllar çalışma hayatında yer aldıktan sonra ekonomik güçlüklerle karşı karşıya kaldığını belirtti. Aydın, emeklilerin toplum üzerinde bir yük olarak görülmesine karşı olduklarını ifade ederek gelir dağılımı, emek ve sosyal adalet konularına ilişkin eleştirilerini sıraladı.

Aydın ayrıca Ankara'da Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin taleplerinin gündeme getirildiği eylem sırasında yaşamına son veren emekli polis Ali Şekeroğlu'na değindi. Şekeroğlu'nun ölümü, son günlerde Eskişehir başta olmak üzere farklı kentlerde emekli örgütlerinin düzenlediği açıklama ve yürüyüşlerde de gündeme getirildi.

EMEKLİLERİN EYLEMLERİ ANTALYA İLE SINIRLI DEĞİL

Emeklilerin gelir ve özlük haklarına ilişkin eylemleri son haftalarda birçok kente yayıldı. Emekli sendikaları ve derneklerinin oluşturduğu platformun 25 Eylül'de gerçekleştirdiği eş zamanlı eylemlerin 57 ilde 86 noktaya ulaştığı bildirildi. Antalya da eylem düzenlenen kentler arasında yer aldı. Protestolarda seyyanen artış, aylıkların yaşam koşullarına göre iyileştirilmesi ve emeklilerin haklarının korunması gibi talepler öne çıktı.

Antalya'da 25 Eylül'de Tüm Emeklilerin Sendikası öncülüğünde de bir eylem gerçekleştirilmiş, katılımcılar seyyanen artış talebini dile getirmişti. Böylece kentte emeklilerin ekonomik taleplerine ilişkin birkaç gün içinde birden fazla açıklama yapılmış oldu.

ENFLASYON YÜZDE 31,51 SEVİYESİNDE

Emeklilerin geçim tartışmaları, yüksek enflasyonun sürdüğü bir dönemde devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumunun Ağustos 2026 verilerine göre tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 31,51 arttı. Emekli aylıklarında yılın ikinci yarısına ilişkin artışların ardından SGK da Temmuz 2026 döneminde Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların zam farklarına ilişkin ödeme takvimini duyurmuştu.

30 EYLÜL İÇİN YENİ EYLEM ÇAĞRISI

Attalos Anıtı önündeki açıklamada söz alan Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, emeklilerin ekonomik ve sosyal haklarına yönelik taleplerini ülke genelinde sürdüreceklerini söyledi. Ergen, 30 Eylül'de Türkiye'nin farklı noktalarında protesto yürüyüşleri yapılacağını belirterek emeklilere katılım çağrısında bulundu.

Antalya'daki buluşma, emeklilerin insanca yaşam, gelir güvencesi ve sosyal haklarının korunmasına yönelik taleplerinin dile getirilmesinin ardından sona erdi.