Alanya’da trafik denetiminden kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsünün yolculuğu kazayla sona erdi. Dinek Mahallesi’nde polisin “dur” ihtarına uymadığı belirtilen sürücü, takip sırasında kontrolünü kaybederek durakta yolcu indiren Alanya Özel Halk Otobüsü’ne arkadan çarptı.

DUR İHTARINA UYMAYIP KAÇMAYA BAŞLADI

Olay 27 Eylül’de Dinek Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre trafik denetimi yapan polis ekipleri motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Sürücü ise ihtara uymayarak yoluna devam edince polis ekipleri tarafından takibe alındı.

Takip sırasında ilerleyen motosiklet kontrolden çıkarak durakta bulunan özel halk otobüsünün arka bölümüne çarptı. Kazada motosiklet ile otobüste maddi hasar oluştu. İlk haberlerde olay nedeniyle herhangi bir yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

PLAKASIZ MOTOSİKLETLE TRAFİĞE ÇIKMIŞ

Kazanın ardından polis tarafından yakalanan sürücünün kullandığı motosiklet üzerinde plaka bulunmadığı ve aracın muayene süresinin sona erdiği belirtildi. İlk bilgilere göre sürücünün denetimden kaçmasının bu eksikliklerle bağlantılı olduğu değerlendirildi. Olayın ardından sürücü hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

DİNEK'TE MOTOSİKLET DENETİMLERİ DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

Dinek, Alanya’da motosikletlere yönelik trafik uygulamalarının gerçekleştirildiği noktalardan biri olarak daha önce de gündeme geldi. Ocak 2025’te aynı bölgede Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ile Motorize Yunus ekiplerinin yaptığı uygulamada 25 motosiklet sürücüsü kontrol edilmiş, çeşitli ihlaller nedeniyle 8 motosiklet trafikten men edilmişti.

Haziran 2026’da ise yine Dinek’teki trafik uygulamasında polisin dur ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü Hacet Mahallesi’ne kadar süren takibin ardından yakalanmıştı. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanma, kırmızı ışık ihlali ve diğer trafik ihlalleri nedeniyle idari yaptırım uygulanmış, araç trafikten men edilmişti.