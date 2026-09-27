Alanya’da 28 Eylül Pazartesi günü çok sayıda mahalleyi kapsayan planlı elektrik kesintileri uygulanacak. AEDAŞ kaynaklı kesinti kayıtlarına göre çalışmalar gece yarısından sonra Tosmur'da başlayacak; gün içinde Oba, Kestel, Mahmutlar, Cikcilli, Büyükhasbahçe, Küçükhasbahçe ile doğu ve kırsal mahallelerin bir bölümünde devam edecek.

TOSMUR'DA GECE YARISINDAN İTİBAREN KESİNTİ

Kesinti programının en yoğun olduğu bölgelerden biri Tosmur olacak. Mahallede 00.30-01.30, 01.45-02.45, 03.00-03.30, 03.45-04.15, 04.30-06.30 ve 06.45-07.15 saatleri arasında farklı bölümleri etkileyen çalışmalar planlandı.

Tosmur'daki kesintiler sabah saatlerinde de sürecek. Programa göre 07.30-08.00 arasında Kestel ve Tosmur, 08.30-09.00 arasında ise Oba ve Tosmur'un bazı bölümlerinde enerji kesilecek. Tosmur için ayrıca 09.15-09.45, 10.00-10.30 ve 10.45-11.15 saatlerini kapsayan kesinti kayıtları bulunuyor.

MAHMUTLAR VE CİKCİLLİ İÇİN SAATLER BELLİ

Mahmutlar'da 09.00-12.00, Cikcilli'de ise 09.00-13.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanması öngörülüyor. Cikcilli'deki çalışmanın bakım kapsamında yapılacağı ve bazı cadde ile sokakların kesintiden etkileneceği bildirildi.

Büyükhasbahçe ve Küçükhasbahçe'de de 10.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi programda yer alıyor. Kestel için sabahki Tosmur bağlantılı çalışmanın yanı sıra 11.30-12.00 saatleri arasında ayrı bir kesinti kaydı da bulunuyor.

10 MAHALLEDE YEDİ SAATLİK ÇALIŞMA

Alanya'nın Kahyalar, Uğrak, Yeşilöz, Gözübüyük, Güney, Soğukpınar, Burçaklar, Yenice, Beldibi ve Çamlıca mahallelerinin çeşitli noktalarında 09.00-16.00 saatleri arasında kesintiler planlandı. Kayıtlarda bu çalışmaların bakım ve bazı bölgelerde yatırım faaliyetleri kapsamında gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Kesinti duyurularında mahalle adlarının tamamının elektriksiz kalacağı anlamına gelmediği, çalışmaların belirtilen mahallelerdeki belirli cadde, sokak ve şebeke hatlarını kapsayabildiği görülüyor. Bu nedenle abonelerin kendi adreslerine ilişkin güncel kaydı dağıtım şirketinin kesinti sorgulama kanallarından kontrol etmesi önem taşıyor.

ANTALYA'NIN DİĞER İLÇELERİNDE DE KESİNTİ VAR

28 Eylül programı yalnızca Alanya'yı kapsamıyor. Antalya genelinde Aksu, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gündoğmuş, Kaş, Manavgat, Muratpaşa ve diğer bazı ilçelerde de bakım, yatırım ve üçüncü şahıs çalışmaları nedeniyle planlı kesintiler bulunuyor.

Aksu'da Alaylı, Güloluk, Yeşilkaraman, Dumanlar, Gökdere, Murtuna, Solak, Yenidumanlar, Yurtpınar, Karaöz, Kayadibi, Köseler, Mandırlar ve Ortaköy'de 09.00-16.00 saatleri arasında kesinti öngörülüyor. Döşemealtı'nda Başköy, Kızıllı, Kirişçiler ve Odabaşı; Elmalı'da ise Bozhüyük, Büyüksöğle, Geçmen, Kocapınar, Bayındır, Gölova, Macun, Çukurelma, Özdemir ve Gökpınar 09.00-16.00 programında yer alıyor.

27 EYLÜL'DE TOSMUR'DA ARIZA KAYDI OLUŞTU

Planlı çalışmaların yanı sıra 27 Eylül Pazar günü Antalya'nın bazı noktalarında şebeke arızalarına bağlı kesintiler de kayıtlara geçti. Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde 10.32-12.32 saatlerini kapsayan şebeke arızası kaydı oluşturuldu. Aynı gün Kumluca'nın Salur ile Manavgat'ın Evrenseki ve Kalemler mahallelerinde de arıza kaynaklı kesintiler bildirildi.

Planlı kesintilerde açıklanan başlangıç ve bitiş saatleri çalışma programını gösteriyor. Sahadaki işlemlerin durumuna göre enerji daha erken verilebileceği gibi çalışma süresinde değişiklik de yaşanabileceğinden, kesinti öncesinde güncel duyuruların kontrol edilmesi gerekiyor.