674. TARİHİ Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin finalinde Osman Kan'ı mağlup ederek 7. kez başpehlivan olan Orhan Okulu'yu kutlayan Mevlüt Çavuşoğlu, ata sporumuzu yaşatan herkese teşekkür etti.

​Türk’ün ilk er meydanı olarak bilinen Elmalı'da bu yıl 674'üncüsü düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde büyük bir heyecan yaşandı. Final müsabakasında rakibi Osman Kan’ı mağlup etmeyi başaran Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu, altın kemeri ve unvanı 7. kez kazandı.

​PROTOKOLÜN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

​Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren pehlivanlara madalya ve kupaları takdim edildi. Başpehlivan Orhan Okulu’ya ödülünü Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan verdi. Güreşleri binlerce güreş severin yanı sıra, AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM NATO PA Türk Grubu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, TBMM Komisyon Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Yerel protokol temsilcileri ve milletvekilleri takip etti.