Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Bademli köyünde yer altı kaynak suyu hattı için yürütülen kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Yaklaşık 4 metre derinliğindeki kazıda toprak altında kalan 50 yaşındaki O.K., kurtarma çalışmalarının ardından çıkarıldı ancak yaşamını yitirdi.

4 METRELİK KAZIDA TOPRAK ALTINDA KALDI

Edinilen bilgilere göre olay, Bademli köyünde kaynak suyunun taşınmasına yönelik hat çalışması sırasında yaşandı. Kazının yapıldığı bölümde henüz belirlenemeyen nedenle toprak çöktü ve alanda çalışan O.K. göçüğün altında kaldı.

Olayın bildirilmesinin ardından AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı. Toprak altından çıkarılan işçinin sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖÇÜĞÜN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İlk bilgilere göre göçüğün hangi nedenle meydana geldiği henüz netleşmedi. Olayın ardından kazı alanındaki koşullar ve göçüğün oluşumuna ilişkin inceleme başlatıldı. İşçinin ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.