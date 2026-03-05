Türkiye’de kasko sigortalılık oranı genel olarak yüzde 26 seviyesinde kalırken, 0-5 yaş otomobillerde bu oran yüzde 80’e kadar çıkıyor. Yeni araç sahipleri kaskoyu neredeyse zorunlu bir güvence olarak görmeye başladı.

Türkiye’de araç sahipleri için kasko sigortası tartışması yeniden gündemde. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre ülkede genel kasko sigortalılık oranı yüzde 26 seviyesinde kalıyor. Ancak araç yaşı küçüldükçe tablo tamamen değişiyor.

Özellikle 0-5 yaş otomobillerde kasko yaptırma oranı yüzde 80 seviyesine kadar çıkıyor. Bu durum, yeni araç sahiplerinin araçlarını güvence altına almak için kaskoyu artık standart bir uygulama gibi görmeye başladığını gösteriyor.

ARAÇ YAŞI ARTTIKÇA KASKO ORANI DÜŞÜYOR

TSB verilerine göre araç yaşı yükseldikçe kasko yaptırma oranı hızlı şekilde düşüyor. Türkiye’de araç parkının önemli bir kısmının eski model araçlardan oluşması da genel kasko oranını aşağı çekiyor.

Verilere göre araç yaşına göre kasko oranları şöyle sıralanıyor:

0-5 yaş araçlar: %48

6-10 yaş araçlar: %38

11-15 yaş araçlar: %22

16-20 yaş araçlar: %8

21 yaş üzeri araçlar: %1

Yani Türkiye’de araçların büyük bölümü yaşlandıkça sürücüler kasko yaptırmaktan vazgeçiyor. Bunun en büyük nedeni ise artan kasko primleri ve araç değerinin düşmesi.

OTOMOBİLLERDE ORAN DAHA DA YÜKSEK

Otomobil özelinde incelendiğinde kasko oranı daha da dikkat çekici hale geliyor. 2025 verilerine göre otomobillerde genel kasko oranı yüzde 37 seviyesinde.

Yeni otomobillerde ise durum çok farklı. 0-5 yaş otomobillerde kasko sigortalılık oranı yüzde 80’e ulaşmış durumda. Bu da yeni araç satın alan sürücülerin büyük bölümünün kaskoyu tercih ettiğini ortaya koyuyor.

Yaş ilerledikçe otomobillerde de kasko oranı hızla düşüyor:

0-5 yaş otomobiller: %80

6-10 yaş otomobiller: %51

11-15 yaş otomobiller: %29

16-20 yaş otomobiller: %11

21 yaş üzeri otomobiller: %1

OTOMOBİL DIŞI ARAÇLARDA KASKO SINIRLI

Kasko sigortası otomobil dışındaki araç türlerinde ise çok daha az tercih ediliyor. 2025 yılı verilerine göre otomobil dışı araçlarda genel kasko oranı yalnızca yüzde 13 seviyesinde kaldı.

Yeni yaş grubundaki araçlarda bile bu oran yaklaşık yüzde 20 civarında seyrediyor. Bu da ticari ve diğer araç gruplarında kasko kullanımının sınırlı olduğunu ortaya koyuyor.

YENİ OTOMOBİLLERDE KASKO ARTIK ALIŞKANLIK

Son yılların verileri incelendiğinde yeni otomobillerde kasko oranının oldukça stabil olduğu görülüyor. 2021 yılında yüzde 79 olan oran, 2025 yılında yüzde 80 seviyesine yükseldi.

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, genel kasko oranının tek başına yanıltıcı olabileceğini belirterek araç yaşının mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Obalı, yeni araç sahiplerinin kaskoyu artık istisnai bir tercih değil, standart bir güvence olarak gördüğünü belirtiyor.

Kısacası Türkiye’de araç sahiplerinin önemli bir kısmı özellikle yüksek değerli yeni otomobiller için kaskoyu vazgeçilmez görüyor. Ancak araç yaşı büyüdükçe sürücüler bu güvenceyi tercih etmekten hızla uzaklaşıyor.

Bu tablo da Türkiye’de “kasko gerekli mi, yoksa pahalı bir zorunluluk mu?” tartışmasını yeniden gündeme taşıyor.