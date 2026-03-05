Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatacak ikramiye ödemelerinin tarihini merak ediyor. 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emekliler için ödeme takvimi ve olası zam konusu gündemde.

Türkiye genelinde milyonlarca kişinin gözü 2026 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine çevrildi. 2026 yılında Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihleri arasında kutlanacak. Bu nedenle emekli bayram ikramiyesi ödeme takviminin de bayramdan önce açıklanması ve ödemelerin Mart ayı içinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamında maaş alan emekliler için bayram ikramiyeleri genellikle bayramdan yaklaşık bir hafta önce yatırılıyor. Bu nedenle 2026 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihinin 13-19 Mart tarihleri arasında gerçekleşmesi öngörülüyor.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ MART AYINDA ÖDENECEK

Mevcut uygulamaya göre emeklilere yılda iki kez bayram ikramiyesi ödeniyor. Bu ödemeler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılıyor.

2026 yılı için ilk ödeme Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi olacak. Bayramın 20 Mart’ta başlayacak olması nedeniyle ödemelerin Mart ayının ortasında tamamlanması bekleniyor.

Ödeme takvimi genellikle SGK tarafından statülere göre ayrı ayrı açıklanıyor. Buna göre ödemeler birkaç gün içinde kademeli şekilde gerçekleştiriliyor.

Birçok emekli için bu ödeme, özellikle bayram öncesi alışveriş döneminde önemli bir destek oluyor. Mutfak alışverişi, torunlara harçlık ya da bayram hazırlıkları… Bu küçük gibi görünen ödeme aslında pek çok hanede ciddi bir rahatlama sağlıyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

2026 emekli bayram ikramiyesi tutarı şu an için bayram başına 4.000 TL olarak uygulanıyor. Emekliler yıl içinde iki bayram için toplamda 8.000 TL ikramiye alıyor.

Bayram ikramiyesi uygulaması ilk kez 2018 yılında başladı ve yıllar içinde kademeli olarak artırıldı.

İkramiye tutarının yıllara göre değişimi şöyle oldu:

2018 – 2020: 1.000 TL

2021: 1.100 TL

2023: 2.000 TL

2024: 3.000 TL

2025 ve 2026: 4.000 TL

Bugün gelinen noktada emekliler her iki bayramda toplam 8.000 TL bayram ikramiyesi alıyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM OLACAK MI?

2026 emekli bayram ikramiyesi zammı konusu da gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. Ancak mevcut düzenleme kapsamında ikramiyeye yönelik yeni bir artış henüz kesinleşmiş değil.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada mevcut teklif içinde ikramiye artışının bulunmadığını söyledi.

Güler, yaklaşık 17,7 milyon emekliye yapılan bayram ikramiyesi ödemesi için SGK bütçesinden büyük bir kaynak ayrıldığını belirtti. Her bayram için 4 bin TL ödeme yapılmasının SGK bütçesine yaklaşık 150 milyar TL yük getirdiğini ifade etti.

Bu nedenle ikramiyeye yönelik olası bir artışın bütçe imkanlarına bağlı olarak ilerleyen dönemde değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Kısacası… Emekliler şu an için Mart ayında hesaplarına yatacak ödemeyi bekliyor. Zam olur mu olmaz mı, o konu biraz daha bekleyecek gibi.