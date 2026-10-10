Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Danimarka yönetimi ülkedeki sığınmacı nüfusunu düşürmek için yeni bir mali teşvik programı başlattı. Gönüllü olarak memleketine dönmeyi kabul eden sığınmacılara yüksek miktarda nakit ödeme yapılacak.

Yürürlükteki Geri Dönüş Kanunu çerçevesinde, şartları sağlayan her bir yetişkin sığınmacıya 15 bin ile 28 bin Euro arasında ödeme gerçekleştiriliyor. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 828 bin TL ile 1 milyon 545 bin 600 TL arasına denk geliyor. Nakit desteğinin yanı sıra, dönen kişilere kapsamlı sağlık hizmetleri de sunulacak.

1 YILLIK PİŞMANLIK HAKKI

Sistemin en belirgin özelliklerinden biri, sığınmacılara tanınan geri dönüş garantisi oldu. Ülkesine dönen ancak bir yıl içinde uyum sağlayamayan belirli statüdeki mülteciler, Danimarka'daki haklarını kaybetmeden geri gelebilecek. Bu güvenceyle, dönüş konusunda kararsızlık yaşayanların teşvik edilmesi hedefleniyor.

TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMADAN FARKI NE?

Avrupa'daki bu nakit ağırlıklı model, Türkiye'deki mevcut mekanizmalarla yapısal farklılıklar taşıyor. Türkiye'de Göç İdaresi Başkanlığı ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğinde yürütülen Gönüllü Geri Dönüş programında doğrudan nakit ödeme veya bir yıllık pişmanlık hakkı yer almıyor. Bunun yerine, dönmek isteyenlerin ulaşım, geçiş belgeleri ve güvenli bölgelerdeki barınma masrafları ücretsiz karşılanarak lojistik bir zemin sağlanıyor.