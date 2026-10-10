ABD Başkanı Donald Trump, küresel piyasalarda artan akaryakıt fiyatlarını dizginlemek amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yeni bir dizel tedarik anlaşmasına vardıklarını açıkladı. Trump'ın sosyal medya platformu üzerinden duyurduğu mutabakat kapsamında, piyasaya kademeli olarak toplam 13,5 milyon varil dizel sunulması planlanıyor.

İlk etapta 300 bin ton (yaklaşık 2,2 milyon varil) dizelin hızla piyasaya sürüleceği bildirildi. Kasım ayında 500 bin ton, ilerleyen süreçte ise 1 milyon tonluk ek tedarik sağlanacak. ABD Hazine Bakanlığının yayımladığı belgeye göre, anlaşmanın uygulanabilmesi için Rus dizeline yönelik ithalat kısıtlamaları 7 Nisan 2027 tarihine kadar geçici olarak gevşetildi.

UZMANLAR FİYAT DÜŞÜŞÜ BEKLİYOR MU?

Amerikan Otomobil Kurumu (AAA) verilerine göre, ABD'de dizelin galon fiyatı cuma günü itibarıyla 6,28 dolara ulaştı. Tortoise Capital portföy yöneticisi Rob Thummel, Rus petrolünün küresel piyasalara girmesinin fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağını ancak bunun uzun vadeli bir çözüm olmadığını aktardı. Piyasaya sunulacak ilk 2,2 milyon varillik hacmin, ABD ulaşım sektörünün yalnızca bir günlük tüketiminden daha az olduğu belirtiliyor.

KÜRESEL REZERVLER VE TARIMA ETKİSİ NELER OLACAK?

Trump yönetiminin yerel ihracat yasağı seçeneğinden vazgeçerek G7 ülkelerinin acil durum rezervlerini kullanıma açma kararına katıldığı aktarıldı. Bu küresel plan doğrultusunda önümüzdeki dört ay içinde 100 milyon varile kadar rezervin serbest bırakılması hedefleniyor. Tarım sektöründe kullanılan kırmızı boyalı dizel üzerindeki kısıtlamaların gevşetilmesiyle de üretici maliyetlerinin kısmen hafiflemesi öngörülüyor.

GasBuddy Petrol Analiz Başkanı Patrick De Haan, Rusya'nın taahhüt edilen bu yüksek miktarı tedarik kapasitesi konusunda şüpheleri olduğunu bildirdi. De Haan, sevkiyat planının başarıyla gerçekleşmesi halinde dizel fiyatlarında galon başına 10 ila 20 sentlik geçici bir düşüş yaşanabileceğini öngördü.