Kazada yaşamını yitiren Batın Barlas Çeki’nin annesi Hasret Doğan, sanık hakkındaki şikayetinden ve yaptığı istinaf başvurusundan vazgeçtiğini mahkemeye sunduğu dilekçeyle bildirdi.

“MADDİ VE MANEVİ ZARARIM GİDERİLMİŞTİR”

19 Şubat 2026 tarihli dilekçede Doğan, “Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkındaki şikayetimden vazgeçiyorum. Maddi ve manevi tüm zararım giderilmiştir. Sanıktan herhangi bir tazminat talebim yoktur. Yapmış olduğum istinaf başvurumdan da vazgeçiyorum” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu dilekçe, kamuoyunda geniş yankı uyandıran davada yeni bir sürecin kapısını araladı.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

2023 yılında meydana gelen kazada Batın Barlas Çeki hayatını kaybetmiş, üç kişi de yaralanmıştı. Yeniden görülen yargılama sonucunda mahkeme, Fatma Zehra Kınık Demir’e 2 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

Kararla birlikte sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağının devamına ve ehliyetinin bir yıl süreyle geri alınmasına hükmedilmişti.

DAHA ÖNCE CEZAYA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Anne Hasret Doğan, Aralık 2025’te açıklanan cezaya sert tepki göstermişti. “Bir canın bedeli iki yıl mı?” diyerek kararı eleştiren Doğan, istinaf yoluna başvuracaklarını duyurmuştu. Trafikte verilen cezaların yetersiz olduğunu savunan anne, kamuoyunda da destek görmüştü.

Ancak gelinen noktada, mahkemeye sunulan dilekçe ile hem şikayetten hem de istinaf başvurusundan vazgeçildiği resmileşti.

Davanın bundan sonraki sürecinin, savcılık ve mahkemenin değerlendirmeleri doğrultusunda ilerlemesi bekleniyor.