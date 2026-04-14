Alanya Hacet Mahallesi’nde 3 katlı apartmanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü, dairede ciddi maddi hasar oluştu.
HACET MAHALLESİ’NDE PANİK YARATAN YANGIN
Alanya’da bina yangını öğle saatlerinde Hacet Mahallesi Paşaaliler Sokak’ta meydana geldi. Saat 13.00 sıralarında 3 katlı apartmanın birinci katındaki daireden yükselen dumanları gören çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.
İTFAİYE ZAMANINDA MÜDAHALE ETTİ
Yangına ilk müdahaleyi yapan Alanya itfaiye ekipleri, alevlerin diğer katlara sıçramasını önledi. Yangın kısa sürede söndürülürken, dairede ciddi oranda maddi hasar meydana geldi.
Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.