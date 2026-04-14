Şampiyona kapsamında gerçekleştirilen dağ bisikleti yarışlarında 16 üniversiteden 49 erkek ve 25 kadın sporcu mücadele ederken, yol bisikleti kategorisinde ise 19 üniversiteden 57 erkek ve 27 kadın sporcu yer alıyor. 2 gün sürecek organizasyonda üniversiteli sporcular, hem bireysel hem de takım kategorilerinde dereceye girebilmek için yarışıyor. Alanya’nın parkurlarında gerçekleştirilen şampiyona, üniversiteler arası rekabeti ve sporun gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen şampiyona, üniversite sporlarının yaygınlaştırılması ve genç sporcuların ulusal düzeyde kendilerini göstermeleri açısından önemli bir platform sunuyor.
Alanya’da Üniversiteliler pedal çeviriyor: Türkiye Şampiyonası başladı
TÜRKİYE Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından düzenlenen Ünilig Dağ ve Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası, 14-15 Nisan 2026 tarihlerinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.
Kaynak: DHA
