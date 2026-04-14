Süper Loto 14 Nisan 2026 çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın merakla beklenen çekilişinde 592.626.605 TL tutarındaki büyük ikramiye, şanslı numaraları doğru tahmin eden talihlilere çıktı. Yüksek ikramiye tutarı, çekilişe olan ilgiyi zirveye taşıdı.

KAZANDIRAN NUMARALAR AÇIKLANDI

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişte kazandıran sayılar şu şekilde duyuruldu:

13 – 19 – 21 – 30 – 42 – 43

Bu numaraları doğru tahmin eden talihliler, dev ikramiyenin sahibi oldu.

REKOR İKRAMİYE DİKKAT ÇEKTİ

Dağıtılan 592 milyon TL’yi aşan ödül, Süper Loto tarihindeki en yüksek ikramiyeler arasında yer aldı. Büyük ödül, özellikle son dönemde artan bilet satışlarının da etkisiyle dikkat çekici seviyeye ulaştı.

MİLYONLAR SONUÇLARI KONTROL ETTİ

Çekilişin ardından Türkiye genelinde milyonlarca kişi biletlerini kontrol etti. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte hem bayilerde hem de dijital platformlarda yoğunluk yaşandı. Sosyal medyada da çekiliş sonuçları kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

BÖLGEDE YOĞUN İLGİ

Antalya, Alanya ve çevresinde de Süper Loto çekilişine ilginin yüksek olduğu gözlendi. Özellikle yüksek ikramiye dönemlerinde şans oyunu bayilerinde hareketlilik artarken, yerli ve yabancı turistlerin de bu tür çekilişlere ilgi gösterdiği biliniyor.