Esnaf ve çiftçilere yönelik devlet destekleri, 2026 itibarıyla tamamen dijital sisteme taşındı. KOSGEB ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) projeleri, e-Devlet entegrasyonu sayesinde resmi web portalları üzerinden doğrudan başvuruya açıldı. Böylece girişimciler ve üreticiler, fiziki evrak ve yoğun bürokrasiyle uğraşmadan işlemlerini online ortamda tamamlayabiliyor.



KOSGEB destek başvuruları edevlet.kosgeb.gov.tr adresi üzerinden yapılırken, TKDK fonları için başvurular onlinebasvuru.tkdk.gov.tr portalına yükleniyor. Yetkililer, başvuru sürecinde yalnızca .gov.tr uzantılı resmi sitelerin kullanılmasını öneriyor. Bu uyarı özellikle siber dolandırıcılık riskine karşı önem taşıyor.



KOSGEB ESNAF HİBESİ KİMLERİ KAPSIYOR?



KOSGEB’in geleneksel ve ileri girişimci destek programları, iş kurmak isteyen ya da mevcut işletmesini büyütmeyi hedefleyen esnafı kapsıyor. Başvuru yapabilmek için:



KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmak,

Zorunlu online eğitimleri tamamlamak gerekiyor.

Öne çıkan destek alanları arasında imalat sektörü, yazılım ve teknoloji odaklı KOBİ projeleri yer alıyor. Kurul değerlendirmesinden geçen işletmeler, yaptıkları harcamaların önemli bölümünü fatura karşılığında geri alabiliyor. Güçlü hazırlanmış bir iş planı, yüksek tutarlı hibe onayında belirleyici rol oynuyor.



TKDK İLE KIRSAL YATIRIMLARA %75’E VARAN HİBE

TKDK, kırsal kalkınmayı destekleyen yatırımları fonlamayı sürdürüyor. 2026 IPARD III Programı kapsamında:



Traktör alımları,

Soğuk hava deposu inşası,

Tarımsal üretim ve işleme tesisleri

destek kapsamına alındı. Avrupa Birliği eş finansmanlı projelerde hibe oranı %50 ile %75 arasında değişiyor. Üreticilerin çağrı dönemlerini yakından takip etmesi ve teknik dosyalarını il koordinatörlüklerine zamanında sunması gerekiyor.



“ÖNCE HARCAMA, SONRA GERİ ÖDEME” SİSTEMİ



Devlet teşviklerinde temel uygulama “önce harca, sonra geri al” modeli üzerine kurulu. Hibe programları projeye başlamadan peşin ödeme yapmıyor. Onaylanan bütçe dahilindeki alımlar gerçekleştiriliyor, ardından faturalar ilgili kuruma sunuluyor.



Bu süreçte Halkbank veya Ziraat Bankası üzerinden düşük faizli köprü kredileri kullanılabiliyor. Doğru finansal planlama, yatırımın yarıda kalmasını önlüyor.



DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ SEÇENEKLERİ DE DEVREDE



Geri ödemesiz hibe yerine kredi arayanlar için kamu bankaları alternatif sunuyor:



Esnaf kefalet kredileri: Ön başvurular, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri üzerinden yapılıyor. Kooperatif onayından geçen dosyalar Halkbank şubelerine yönlendiriliyor.



Tarım kredileri: Çiftçiler, ÇKS belgeleriyle Ziraat Bankası şubelerine başvurarak hayvancılık ve işletme kredisi kullanabiliyor. Mobil uygulamalar üzerinden ön onay sorgulaması yapılabiliyor.



Yeni hibe programları ve mevzuat değişiklikleri, resmi duyuruların ardından netleşecek. Başvuru takvimi ve sektörel kotalar açıklandığında kamuoyuna duyurulacak.



