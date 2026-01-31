Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Alanya Şubesi tarafından, Kır Çiçekleri Kız Öğrenci Yurdu yararına bugün DivaAlanya’da dostluk kahvaltısı düzenlendi. Kahvaltı etkinliğine Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Dernek üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte konuşan ÇYDD Alanya Şube Başkanı Nilgün Özcan ile Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, Türkan Saylan’ın ışığında yürümeye devam edeceklerini vurguladı.

‘ATATÜRK’ÜN YOLUNDA, TÜRKAN SAYLAN’IN IŞIĞIYLA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

ÇYDD Alanya Şube Başkanı Nilgün Özcan, “Bayadır görüşemiyorduk. Çünkü bu sene yurdumuz kapalıydı. Çağdaş yurdumuzda bir güçlendirme çalışması yapıyorduk. Kapılarımızı yangın kapılarıyla değiştiriyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Turizm sezonu açılmadan kızlarımızı aparttan yurda taşıyacağız. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türkan Saylan’ın dediği gibi hiçbir zaman sorunun bir parçası değil, çözümün bir parçasıdır. Biz kanunlara her zaman uyarız. Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ne inanıyoruz. Atatürk’ün yolunda, Türkan Saylan’ın ışığıyla hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Umudumuzu hiç kaybetmeyelim. Pırıl pırıl gençlerimiz geliyor. Öğrencilerimizle beraberiz, hep birlikte başarıyoruz, hep birlikte de başaracağımıza inanıyoruz. İyi ki birlikteyiz” dedi.

‘ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUM’

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise “Biz Atatürk’ün önderliğinde, bu memleketin Misak-ı Milli ile çizilmiş sınırlarını sonuna kadar korumak üzere; laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni sonuna kadar yaşatmak üzere buradayız. Burada bulunan ya da bulunmayan tüm vatandaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti’ne hizmet edecektir. Biz sonuna kadar iyilik için, aydınlık günler için çalışmaya devam edeceğiz. Nerede karanlık varsa orada kötülük vardır. Atatürk’ün yolunda, Türkan Saylan’ın ışığında hiç durmadan yürümeye devam edeceğiz. Yurt inşaatının çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Ben şahsım ve Alanya Belediyesi olarak elimizden gelen desteği sağlayacağımıza söz veriyorum. En kısa zamanda inşaatı ziyaret edeceğim ve benim de, Alanya Belediyemizin de bu çorbada tuzunun bulunmasını sağlayacağım. Çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.