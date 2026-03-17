Programı tamamlayan 14 hemşire, düzenlenen törenle sertifikalarını alarak yoğun bakım alanında yetkinlik kazandı. Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen sertifika töreninde kursiyerler, belgelerini hastane yöneticileri ve eğitmenlerin elinden aldı. Eğitim süresince kursiyerler 3 hafta teorik ve 3 hafta uygulamalı olmak üzere toplam 6 haftalık yoğun bir eğitim programından geçti. Program kapsamında katılımcılara; yoğun bakımın temel ilkeleri, görev, yetki ve sorumluluklar, solunumun izlenmesi, yoğun bakım ünitelerinin özellikleri ve hasta güvenliği gibi başlıklarda kapsamlı eğitim verildi. Ayrıca sağlık çalışanlarının hem kendi güvenliklerini hem de yoğun bakım hastalarının güvenliğini sağlamalarına yönelik önemli bilgiler paylaşıldı.

‘60 HEMŞİRE SERTİFİKA ALDI’

Programın açılış konuşmasını yapan Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, hastane bünyesinde yürütülen eğitim programlarının sağlık hizmetlerinin niteliğini artırdığını belirterek, “Bugüne kadar düzenlediğimiz eğitim programlarıyla toplam 60 hemşirenin sertifikalandırılmasını sağlayarak sağlık sistemimize nitelikli insan gücü kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yoğun çalışma temponuza rağmen kendinizi geliştirmeye ve mesleki bilgi ile becerilerinizi artırmaya yönelik bu eğitimlere katıldığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın düzenlediği bu eğitimler sayesinde sizler alanında eğitimli, yetkin ve uzmanlaşmış sağlık çalışanları olarak görev yapacaksınız” dedi. Konuşmaların ardından sertifika törenine geçildi. Program sonunda kursiyerler, eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirerek hastane yönetimine ve eğitmenlere teşekkür etti.

Kaynak: Alanya EAH/BÜLTEN