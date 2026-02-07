Vücuda oksijen sağlayan akciğerler vücudumuzun en önemli dinamiklerinden biridir. Sağ ve sol akciğerler kandaki oksijen miktarını korumak için dışarıdaki havayı kullanırlar. Eğer akciğerler görevini layıkıyla yerine getiremezse bazı hastalıklar ortaya çıkar ve ölümle sonuçlanabilir. Akciğerin çalışmasını bozan birçok hastalık bulunmaktadır.

Bunlardan bazıları şunlardır:

* Astım

* Amfizem

* Bronşektazi

* Kronik bronşit

* Kistik fibrozis

Akciğer problemi olan bir kişi, yeterli oksijeni alabilmek için sağlıklı bir kişiden daha fazla efor sarf etmek zorundadır. Nefes alabilmek için normalde çalışan kasların dışında boyun ve omuzdaki gibi yardımcı solunum kaslarının da kullanılması gerekebilir. Nefes alamama hissi, akciğer hastalığının en yaygın belirtilerinden biridir.

Akciğer hastalığı nedeni ile nefes darlığınız günlük hareketlerinizi kısıtlıyor ise yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri egzersiz yapmaktır. Hareketsiz olmak kişinin en ufak bir hareketle bile nefes darlığı yaşamasına neden olabilir. İyi planlanmış, size uygun egzersizleri yapmak, nefes darlığı geliştiğinde sizin için bir sigorta görevi görür. Düzenli ve kişiye uygun egzersiz ile vücudumuz güçlenir, kemiklerin kuvveti ve eklemlerin esnekliği korunur.

Akciğer hastalığı olan kişilerin, fiziksel aktivite ve solunum egzersizleri yapmaları nefessizlik hissinin azalmasında yardımcı olabilir. Solunum egzersizlerinden en önemli ikisi şu şekildedir:

Yüzeyel Solunum: Bu egzersiz için oturun, omuzlarınızı ve göğsünüzün üst kısmını gevşek bırakın. Karnınızın üst kısmına elinizi yerleştirin. Karın bölgenizin, nefes alırken dışa nefes verirken içe hareket etmesi, sizin diyaframınızı kullandığınızı gösterir.

Derin Solunum: Bu egzersiz için, karnınıza doğru burnunuzdan derin nefes alın. Nefesinizi 3 saniye tutun ve ağzınızdan üfleyerek verin.

Bir kerede 3-4 kez derin nefes alıp verdikten sonra dinlenin. Bunu 10 kez tekrarlayın. Bu egzersizi yaparken mideniz boş olmalıdır. Bu nedenle yemek yedikten 2 saat sonra yapmanız yerinde olur. Günde bu şekilde üç veya dört kez çalışabilirsiniz.

SOLUNUM EGZERSİZLERİNİN FAYDALARI

* Diyaframın kuvvetini artırır.

* Akciğerlerinize daha fazla hava girmesini sağlar.

* Derine yerleşmiş olan balgamı çıkarmanıza yardımcı olur.

* Akciğerlerinizin ve göğüs duvarınızın hareketli kalmasını sağlar.

* Nefes alıp verme sıklığınızı azaltır.

* Nefes darlığınız olduğu zaman sakinleşmenizi sağlar.

Egzersiz yapmayı sürdürmede ve egzersiz yapmaya başlamada sorun yaşıyorsanız, zevk aldığınız bir egzersiz veya aktivite seçmeyi denemelisiniz. Yürüme, dans etme veya bahçe işleri gibi sevdiğiniz aktiviteler ve egzersizler olabilir. Sizi aktif tutan veya yapmak istediğiniz her türlü fiziksel aktivite uygundur. Akciğer hastalığı olan kişilerde yürüme başlangıç için iyi bir egzersizdir. Oksijen takviyesi kullanıyorsanız yürürken de oksijen kullanmaya devam edin.