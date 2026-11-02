Aksaray'da sabah saatlerinde yaşanan kadın cinayeti büyük üzüntüye neden oldu. Tacin Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 33 yaşındaki Şefika Yeşildağ, eski eşi Osman Oruç'un (33) bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

ÇOCUĞUNU GÖRMEK İÇİN EVE GELDİ

Olay, saat 08.30 sıralarında Tacin Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Osman Oruç, çocuğunu görmek istediğini söyleyerek eski eşi Şefika Yeşildağ'ın yaşadığı eve gitti.

İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Osman Oruç, eski eşine bıçakla saldırdı.

Vücudunun 15 yerinden bıçaklanan bir çocuk annesi Şefika Yeşildağ, aldığı ağır yaralar nedeniyle yere yığıldı.

POLİSİ ARAYIP KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Saldırının ardından Osman Oruç'un polisi telefonla arayarak eski eşini bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Şüphelinin telefonda, "Gelin beni alın" diyerek kendisini ihbar ettiği belirtildi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Şefika Yeşildağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Osman Oruç ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

ÇALIŞTIĞI HASTANENİN MORGUNA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden Şefika Yeşildağ'ın Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Genç kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından görev yaptığı hastanenin morguna götürüldü.

ACILI ANNENİN SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Cinayet haberini alan Şefika Yeşildağ'ın annesi Döne Yeşildağ ile kız kardeşi Gülizar Yeşildağ, olayın yaşandığı eve geldi.

Kızının ölümünün ardından büyük acı yaşayan anne Döne Yeşildağ, eski damadının kızını daha önce de rahatsız ettiğini öne sürdü.

Acılı anne, "Kızımı sürekli rahatsız ediyordu. Dün yine rahatsız etti" sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

Yakınları, gözyaşlarına boğulan anne ve kızını sakinleştirmeye çalıştı.

ŞÜPHELİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Eski eşini öldürdüğü belirtilen Osman Oruç'un emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Bir çocuk annesi Şefika Yeşildağ'ın yaşamını yitirdiği olayla ilgili soruşturma sürüyor.