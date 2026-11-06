Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'da 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi için yapılan yatırımların organizasyon sonrasında da kullanılacağını duyurdu. Aksu ilçesindeki EXPO 2016 alanı, uluslararası kongre ve fuarlara ev sahipliği yapabilecek kalıcı bir merkeze dönüştürülecek.

EXPO 2016 ALANI ULUSLARARASI ORGANİZASYON MERKEZİ OLACAK

Bakanlığın 6 Kasım'da yaptığı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında hazırlanan yapılar, toplantı alanları ve ulaşım bağlantıları Antalya'nın kullanımına sunulacak. Böylece 12 günlük zirve için oluşturulan altyapının ulusal ve uluslararası etkinliklerde değerlendirilmesi sağlanacak.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan EXPO 2016 alanı, konferansın ardından büyük ölçekli fuarlar, uluslararası kongreler ve iş dünyası organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek teknik kapasiteye sahip olacak. Bakanlık, bu yatırımlarla Antalya'nın kongre turizmindeki konumunun güçlendirilmesini hedefliyor.

35 BİN METREKAREDEN FAZLA KALICI YAPI İNŞA EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 22 Ekim'de yaptığı açıklamaya göre, COP31 için yaklaşık 1 milyon 100 bin metrekarelik alan hazırlandı. Konferansın Mavi Bölge olarak adlandırılan bölümünde 35 bin metrekareyi aşan kalıcı yapı inşa edildi.

Bakan Kurum, zirve alanında iki genel kurul salonu, 28 toplantı salonu ve altı özel etkinlik alanı hazırlandığını bildirdi. Ayrıca uluslararası basın kuruluşlarının kullanımına yönelik medya merkezi oluşturuldu. Bu altyapı, Antalya'nın gelecekte düzenlenecek büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilmesi açısından önem taşıyor.

ULAŞIM YATIRIMLARI ZİRVE SONRASINDA DA KULLANILACAK

Bakanlığın açıklamasında, COP31 hazırlıkları kapsamında yenilenen yolların ve güçlendirilen ulaşım bağlantılarının konferans sonrasında da Antalya'ya hizmet vereceği belirtildi. EXPO 2016 alanının kent merkezi ve çevresindeki ulaşım ağıyla bağlantısının güçlendirilmesi, kalıcı yatırımlar arasında gösterildi.

Antalya'nın 2016 yılında ev sahipliği yaptığı EXPO organizasyonu sırasında da bölgeye ulaşım yatırımları yapılmıştı. EXPO alanına uzanan raylı sistem bağlantısı ve Aksu çevresindeki yol düzenlemeleri, organizasyon sonrasında kent ulaşımının bir parçası olarak kullanılmaya devam etti.

COP31 İÇİN 2 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİK HAREKETLİLİK BEKLENTİSİ

Bakan Murat Kurum, 22 Ekim'deki açıklamasında COP31'in Antalya ekonomisinde yaklaşık 2 milyar dolarlık doğrudan ekonomik hareketlilik oluşturmasının beklendiğini duyurdu. Kurum, dolaylı etkilerle birlikte toplam ekonomik katma değerin 3 ila 4 milyar dolara ulaşabileceğini ifade etti.

Bakanlığın öngörüsüne göre organizasyonun konaklama, ulaşım, perakende, inşaat ve etkinlik hizmetleri gibi sektörlere ekonomik katkı sağlaması bekleniyor. Konferans sonrasında kullanılacak fuar ve kongre altyapısının da Antalya'nın uluslararası organizasyon pazarındaki rekabet gücünü artırması hedefleniyor.

ALANYA TURİZMİ İÇİN DE YENİ ORGANİZASYON FIRSATLARI

Antalya'da oluşturulacak kalıcı kongre ve fuar altyapısı, Alanya'nın da içinde bulunduğu bölgesel turizm pazarı açısından önem taşıyor. Uluslararası toplantıların Antalya'da düzenlenmesi, organizasyon öncesi ve sonrasında çevre turizm merkezlerine yönelik konaklama, gezi ve ulaşım hizmetleri için yeni fırsatlar oluşturabilecek.

Alanya'nın otel kapasitesi ve turizm hizmetleri, Antalya'nın kongre turizmindeki büyümesinden yararlanabilecek alanlar arasında bulunuyor. COP31 sonrasında EXPO merkezinde düzenlenecek organizasyonların takvimi, bu potansiyelin bölge ekonomisine yansımasında belirleyici olacak.

197 TARAFIN KATILIMIYLA KÜRESEL İKLİM ZİRVESİ

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryasının (UNFCCC) yayımladığı resmi takvime göre COP31, 9 Kasım'da Antalya EXPO Center'da başlayacak ve 20 Kasım'da sona erecek. Konferans kapsamında 11-12 Kasım tarihlerinde Dünya Liderler Zirvesi gerçekleştirilecek.

197 tarafın temsil edileceği organizasyonda iklim finansmanı, temiz enerji dönüşümü, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum politikaları ele alınacak. Türkiye konferansa ev sahipliği yaparken Avustralya resmi müzakerelerin başkanlığını yürütecek.

UNFCCC'nin katılım düzenlemesine göre resmi müzakerelerin gerçekleştirileceği Mavi Bölge yalnızca akredite katılımcılara açık olacak. Türkiye'nin yöneteceği Yeşil Bölge ise kayıt yaptıran ziyaretçilerin iklim teknolojileri, sürdürülebilirlik projeleri ve çeşitli etkinliklerle buluşmasına imkân sağlayacak.

ANTALYA'NIN KONGRE TURİZMİNDEKİ PAYI ARTIRILACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, COP31 sonrasında Antalya'nın uluslararası kongre ve konferans talebinden daha fazla pay almasını hedefliyor. Bakanlığın değerlendirmesine göre mevcut konaklama kapasitesi ile yeni organizasyon altyapısının birlikte kullanılması, kentin sürdürülebilir turizm alanındaki konumunu güçlendirecek.

EXPO 2016 alanının kalıcı bir organizasyon merkezine dönüştürülmesiyle Antalya'nın yalnızca tatil turizmiyle değil, uluslararası toplantılar, ekonomik iş birlikleri ve iklim politikalarının ele alındığı etkinliklerle de öne çıkarılması amaçlanıyor.