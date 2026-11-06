Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye hafta sonundan itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Cumartesiyi pazara bağlayan gece başlayacak sıcaklık düşüşüyle birlikte Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Doğu Anadolu ile Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde hafif ve yer yer orta şiddette zirai don bekleniyor.

KARADENİZ'DE KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ AŞACAK

Karadeniz Bölgesi'nde sabah saatlerinden itibaren şiddetli sağanak ve kar etkili olacak. Artvin'in kuzeyi ile Rize'de metrekareye 50 ila 100 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor. Bölgede 1100 metre üzerinde başlayan kar yağışının, sıcaklıkların düşmesiyle 600 metreye kadar inmesi ve kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi geçmesi tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'de ise Zonguldak, Sinop ve Düzce'de metrekareye 21-50 kilogram; Kastamonu'nun kuzeyi ve Bartın'da ise 50-75 kilogram yağış bekleniyor. Bolu ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, bu bölgelerde kar kalınlığının 5 ila 20 santimetreye ulaşacağı bildirildi.

17 İL İÇİN SARI, 9 İL İÇİN KAR UYARISI

MGM verilerine göre; Artvin, Bolu, Kastamonu, Rize, Sinop, Düzce, Bartın, Karabük ve Zonguldak için kar ve sağanak alarmı verildi. Ayrıca Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak ve Kilis için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Yetkililer sel, su baskını, heyelan, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmasını istedi.

AKDENİZ'DEKİ ZİRAİ DON RİSKİ KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

Meteoroloji'nin yayımladığı raporda yer alan Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerindeki zirai don beklentisi, bölgedeki tarımsal üreticiler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde tarımsal faaliyet yürüten üreticilerin, ani sıcaklık düşüşlerinin yaratabileceği ürün kayıplarına karşı gerekli önlemleri alması tavsiye ediliyor.