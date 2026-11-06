Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, makroekonomik gelişmelere ilişkin yaptığı son değerlendirmede, enflasyon ve fon piyasalarındaki güncel durumu paylaştı. Karahan, iç talepteki yavaşlamanın dezenflasyon sürecine katkı sağladığını belirterek, fiyat istikrarı kalıcı olarak tesis edilene kadar mevcut parasal sıkılığın taviz verilmeden korunacağını bildirdi.

KİRA ENFLASYONUNDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Barınma maliyetlerindeki son duruma değinen Karahan, kira enflasyonunda belirgin bir yavaşlama kaydedildiğini aktardı. Geçtiğimiz yıl yüzde 66 seviyelerinde ölçülen kira enflasyonunun yüzde 40'ın altına gerilediğini açıklayan Karahan, bu durumun hizmet enflasyonundaki düşüşü doğrudan desteklediğini ifade etti. Sıkı para politikasının tüketim alışkanlıkları üzerindeki etkilerine de dikkat çeken TCMB Başkanı, iç talepteki zayıflamanın ve Türk lirasındaki ılımlı seyrin mal fiyatlarındaki yükselişi frenlediğini vurguladı. Ekim ayında enflasyonun seyrinde taze meyve ve sebze fiyatlarının belirleyici olduğu kaydedildi.

ENERJİ MALİYETLERİ VE REZERVLERDEKİ DEĞİŞİM

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmaların sürdüğünü hatırlatan Karahan, doğal gaz fiyatlarının savaş öncesi dönemin üç katına ulaştığını, ancak eşel mobil uygulamasıyla bu artışın yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlandığını dile getirdi. Finansal sisteme yönelik verileri de paylaşan Karahan, Türk lirasının sistemdeki payının istikrarlı bir şekilde artarak yüzde 61'in üzerine çıktığını ve para piyasası fonlarından çıkan kaynağın önemli ölçüde TL mevduatlara yöneldiğini belirtti. Öte yandan, Merkez Bankası rezervlerinde gözlemlenen 30 milyar dolarlık düşüşün büyük ölçüde küresel altın fiyatlarındaki hareketlilikten kaynaklandığı açıklandı.

FON PİYASASINDA HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?

Piyasadaki likidite koşullarını dengelemek amacıyla Merkez Bankası, teminat iskonto oranlarını düşürerek haftalık repo miktarını ve bankaların limitlerini artırdı. Alınan bu makro ihtiyati tedbirler, fon piyasalarından yaşanabilecek olası çıkışların finansal istikrarı bozmasını engellemeyi hedefliyor. Karahan'ın aktardığı verilere göre, jeopolitik riskler ve enflasyon beklentilerindeki hedeflenen iyileşmenin henüz tam olarak sağlanamaması nedeniyle, önümüzdeki süreçte de tüketimi dengeleyici ve TL varlıkları destekleyici sıkı duruş devam edecek.