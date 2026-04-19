Alanya’da yaşayan genç yönetmen Fırat Gümüştekin, yeni projesi “The Silent Friction” ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Dijital platformlarda yayımlanan çalışma, klasik film müziği anlayışının ötesine geçen yapısıyla dikkat çekiyor.

HER PARÇA BİR DUYGUYU ANLATIYOR

Toplam 9 parçadan oluşan albümde, her eser bir sahneyi değil, bir duyguyu ve hikaye kesitini temsil edecek şekilde kurgulandı. Gümüştekin, yönetmenlik vizyonunu müziğe taşıyarak dinleyiciye farklı bir anlatım dili sunuyor.

SİNEMATİK YAPI, GÖRSELSİZ ANLATIM

Albümdeki parçalar; başlangıç, gelişme, yükselen gerilim ve sonuç bölümleriyle ilerleyen dramatik bir yapı içinde sıralanıyor. Görsel bir anlatıya ihtiyaç duymadan ilerleyen bu kurgu, dinleyicinin kendi sahnelerini zihninde oluşturmasına imkan tanıyor.

ALANYA’DAN ULUSLARARASI PLATFORMA

Alanya’dan çıkan bu proje, sinematik müzik ve film müziği türüne ilgi duyanlar için alternatif bir deneyim sunuyor. Özellikle yaratıcı endüstriler açısından değerlendirildiğinde, bu tür çalışmalar kentin kültürel üretim gücüne de katkı sağlıyor.

DİJİTAL PLATFORMLARDA YAYINDA

“The Silent Friction”, başta YouTube ve Spotify olmak üzere çeşitli dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluştu. Proje, müziği yalnızca işitsel bir deneyim olmaktan çıkarıp, zihinsel bir yolculuğa dönüştürmeyi hedefliyor.