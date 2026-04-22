Alanya’nın Tepe Mahallesi’nde bir inşaata ait konteynerde çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

EKİPLER KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Alanya İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki diğer yapı ve malzemelere sıçramasını önledi. Yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, konteynerde maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İNŞAAT ALANLARINDA RİSK UYARISI

Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte inşaat alanlarında yangın riskine karşı daha dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. Elektrik tesisatları ve yanıcı malzemelerin kontrolünün ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı.