ALANYA Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, Kıbrıs çeşidi malta eriğinin örtü altında yetiştirilmesine yönelik önemli bir adım atacaklarını açıkladı. Yeni çeşidin hem lezzeti hem de erken hasat avantajıyla üreticilere umut olması bekleniyor. Sevilgen, söz konusu ürünün en dikkat çekici özelliklerinden birinin lekelenme probleminin neredeyse hiç görülmemesi olduğunu belirtti. Bu yıl bölgede etkili olan aşırı yağış ve dolu nedeniyle ürünlerin yaklaşık yüzde 50’sinin zarar gördüğünü hatırlatan Sevilgen, bu durumun hem üreticiyi hem de tüketiciyi olumsuz etkilediğini ifade etti. Ürünlerin daha olgunlaşmadan bozulduğunu vurgulayan Sevilgen, sağlıklı ürün bulmanın da zorlaştığını dile getirdi. Son yıllarda üreticilerin örtü altı tarıma yöneldiğini ve alternatif ürün arayışlarının arttığını söyleyen Sevilgen, muz üretimine geçiş yapan çiftçilerin beklenen kazancı elde edemediğini belirtti. Aşırı üretimin fiyatları düşürdüğüne dikkat çeken Sevilgen, bu nedenle dengeli üretim planlamasının önemine işaret etti. Malta eriğinin Alanya için yeni bir ürün olmadığını hatırlatan Sevilgen, “Alanya Yenidünyası” adıyla coğrafi işaretinin bulunduğunu ancak raf ömrünün kısa olması nedeniyle ihracatta istenen seviyeye ulaşılamadığını söyledi. Geçmişte Irak’a yapılan ihracatta ürünlerin yolda kararması nedeniyle sorun yaşandığını da ekledi.

DUBAİ’YE İLK İHRACAT

Yeni Kıbrıs çeşidinin en önemli avantajının uzun raf ömrü olduğuna dikkat çeken Sevilgen, bu sayede ihracatta yeni kapıların açıldığını ifade etti. Nitekim bu yıl ilk kez Dubai’ye ihracat gerçekleştirildiğini belirten Sevilgen, yaklaşık 1,5 milyon TL’lik satış yapıldığını açıkladı. Ürünün iç piyasada 1 milyon TL’den başlayan fiyatlarla satıldığını, dış pazarda ise daha yüksek değer bulduğunu sözlerine ekledi. (Şerife ÇOBAN)

