ALANYA'NIN Hıdırellez Mevkii’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 25 tonluk su deposundan sızan suyun uzun süredir boşa akması, tepkilere neden oldu. Hıdırellez Mevkii’nde bulunan su deposundan aylar boyunca kesintisiz şekilde sızan suyun, çevredeki arazilere kadar ulaştığı belirtildi. Bölge sakinleri, tonlarca suyun kontrolsüz şekilde boşa akmasına rağmen herhangi bir kalıcı çözüm üretilmemesine tepki gösteriyor.

“SU HAYATTIR” YAZISI ILE TABLO ÇELİŞİYOR

Sızıntının yaşandığı deponun üzerinde yer alan “Su hayattır, israf etmeyin” uyarısı ise ortaya çıkan görüntüyle tezat oluşturuyor. Vatandaşlar, bir yandan tasarruf çağrıları yapılırken diğer yandan bu ölçekte bir israfın yaşanmasının kabul edilemez olduğunu dile getiriyor.

SUGÖZÜ MAHALLESI SUSUZLUKLA MÜCADELE EDIYOR

Öte yandan Sugözü Mahallesi’nde ise uzun süredir su sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle hattın yetersiz olması nedeniyle bazı evlere yeterli su ulaşmıyor, mahallede günlük yaşam olumsuz etkileniyor.



“EVLER SUSUZ, SU BOŞA AKIYOR”

Sugözü Mahalle Muhtarı Hasan Uysal, yaşanan sorunun uzun süredir çözülmediğine dikkat çekerek, “Hıdırellez mevkiinde Büyükşehir Belediyesi tarafından konulan depolardan aylardır su sızıyor ve bu durum hâlâ devam ediyor. Geçen yıl talebimiz üzerine oraya 25 tonluk bir depo konuldu. Ancak bunun Kurşunlu depoyla entegrasyonunun yapılacağı ve hat döşeneceği söylendi. Maalesef henüz bu çalışmalar yapılmadı. Şu anda kullandığımız su da oradan geliyor. Ancak hattın ince olmasından dolayı özellikle öndeki evlere yeterli su veremiyoruz” dedi.

ARAZİLER DE ETKİLENİYOR

Sızan suyun sadece israfla sınırlı kalmadığını belirten Uysal, “Depolardan aylardır su boşa akıyor. Arazilere akıyor, hatta aşağıdaki bahçe sahipleri de bu durumdan şikayetçi. Bize sürekli ‘taşma oluyor’ deniliyor ama sorun hâlâ çözülmüş değil” ifadelerini kullandı.

MEZARLIK SOKAK’TA CİDDİ SUSUZLUK YAŞANIYOR

Mahallede özellikle Mezarlık Sokak’ın üst kısmında yaşayan vatandaşların ciddi su sıkıntısı çektiğini vurgulayan Uysal, “Şu günlerde bu bölgede ciddi susuzluk yaşanıyor. Dün de bugün de görüştük; evler susuz ama su yukarıda boşa akıyor” dedi.

“GEREKLİ ÇALIŞMA BİR AN ÖNCE YAPILMALI”

Yetkililere çağrıda bulunan Uysal, çözüm için vakit kaybedilmemesi gerektiğini belirterek, “Hat mı yenilenecek, kurşunlu depo ile entegrasyon mu sağlanacak, hangi çalışma gerekiyorsa bir an önce yapılmalı. Bir yandan suyu tasarruflu kullanalım deniliyor, faturalarımızda uyarılar yer alıyor; diğer yandan burada su aylardır boşa akıyor. Bu durum gerçekten büyük bir israf” diye konuştu. (Şerife ÇOBAN)