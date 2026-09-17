Adana’nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen olayda, uzman jandarma emeklisi Enes D., yaklaşık 1,5 ay önce boşandığı eski eşi Kezban Kabukçu’yu tabancayla öldürdü, 13 yaşındaki oğlu Yağız Ege D.’yi ise ağır yaraladı. Enes D. saldırının ardından aynı silahla kendi yaşamına son verdi. Olayın, gece saatlerinde Namık Kemal Mahallesi’nde yaşandığı bildirildi.

BOŞANMANIN ARDINDAN CEYHAN’A YERLEŞTİ

Edinilen bilgilere göre Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan Enes D. ile Kezban Kabukçu’nun iki çocukları bulunuyordu. Çiftin yaklaşık 1,5 ay önce boşanmasının ardından Kabukçu, oğlu Yağız Ege D. ile birlikte Ceyhan’da yaşayan ablasının evine yerleşti. Enes D. ise eski eşiyle görüşmek amacıyla Marmaris’ten Ceyhan’a geldi. Evde taraflar arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışmanın büyümesi üzerine silahlı saldırı meydana geldi.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Evde bulunan yakınların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kezban Kabukçu ile Enes D.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Yağız Ege D. ise ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Son yayımlanan bilgilere göre çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.

ADLİ SORUŞTURMA NASIL İLERLEYECEK?

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu tür silahlı ölüm ve yaralama olaylarında soruşturma kapsamında olay yeri bulguları, kullanılan silah, kriminal ve balistik incelemeler, otopsi sonuçları, tanık anlatımları ve varsa kamera kayıtları gibi deliller değerlendirilerek olayın bütün yönleriyle ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Somut olayda hangi delillerin toplandığına ilişkin ise soruşturma makamlarınca henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

ESKİ EŞLER DE 6284 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

Türkiye’de aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede temel düzenlemelerden biri olan 6284 sayılı Kanun, yalnızca aynı evde yaşayan kişileri değil, eski eşler arasında meydana gelen veya meydana gelme tehlikesi bulunan şiddet vakalarını da kapsıyor. Şiddete maruz kalan ya da risk altında bulunan kişiler polis, jandarma, Cumhuriyet başsavcılıkları, aile mahkemeleri, valilik ve kaymakamlıklar ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine başvurabiliyor. Mevzuat kapsamında uzaklaştırma, yaklaşmama ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme gibi koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanması mümkün.

ACİL RİSK DURUMUNDA NEREYE BAŞVURULABİLİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şiddete maruz kalan veya şiddet riski altında bulunan kişilerin acil durumda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurabileceğini, ayrıca KADES uygulaması, ALO 183 Sosyal Destek Hattı, polis ve jandarma birimleri ile ŞÖNİM’lerden destek alınabileceğini belirtiyor. Şiddete tanık olan veya durumdan haberdar olan kişiler de ilgili makamlara ihbarda bulunabiliyor. Çocukların mağdur veya tanık olduğu adli süreçlerde ise ikincil örselenmenin önlenmesi amacıyla uzman desteği ve gerektiğinde Adli Görüşme Odaları gibi özel mekanizmalar kullanılabiliyor.

CEYHAN TARIM VE SANAYİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Olayın meydana geldiği Ceyhan, Adana’nın tarımsal üretimle birlikte sanayi ve enerji faaliyetlerinin de öne çıktığı ilçelerinden biri. Ceyhan Kaymakamlığı’nın ilçe ekonomisine ilişkin bilgilerinde tarıma dayalı sanayinin önemli yer tuttuğu, bunun yanında enerji ve farklı sanayi kuruluşlarının da bölgede faaliyet gösterdiği belirtiliyor. İlçenin bu ekonomik yapısı, çevre yerleşimlerle yoğun günlük hareketliliğe sahip bölgesel merkezlerden biri olmasında etkili oluyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın çıkış nedeninin ve öncesinde yaşananların kesin olarak belirlenmesi için başlatılan adli soruşturma devam ediyor. Yetkili makamlar tarafından açıklanmayan herhangi bir geçmiş şiddet olayı, tehdit, koruma kararı veya başka bir uyuşmazlığın bulunduğuna ilişkin şu aşamada kesin bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle olayın geçmişine ilişkin değerlendirmelerin resmi soruşturma sonuçları ve doğrulanmış bilgilerle sınırlı tutulması önem taşıyor.