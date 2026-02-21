Tapu fotoğrafına güvenip para gönderenler için kritik uyarı geldi. Avukat Oğuz Yavuz, “O belge sadece bir kağıt parçası” diyerek alıcıları uyardı.

Ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişi, özellikle dijital ilan siteleri üzerinden yapılan tapu dolandırıcılığı yöntemleriyle karşı karşıya kalıyor. Güven vermek amacıyla gönderilen bir tapu fotoğrafı, çoğu zaman alıcıyı ikna etmeye yetiyor. Ancak uzmanlara göre bu büyük bir hata.

Avukat Oğuz Yavuz, satış sürecinde en sık yapılan yanlışın gönderilen tapu görseline güvenerek kaparo yatırmak olduğunu söyledi. Yavuz’a göre tapu senedi fotoğrafı, taşınmazın güncel borç durumunu ya da üzerinde haciz, ipotek veya satışa engel bir şerh bulunup bulunmadığını göstermiyor.

TAPU FOTOĞRAFI HUKUKİ GÜVENCE SAĞLAMAZ

Yavuz, “Size bir tapu resmi atıyorlar, siz de güvenip kaparo gönderiyorsunuz. Sakın yollamayın. O gördüğünüz belge, taşınmazın güncel hukuki durumunu göstermez” diyerek uyarıda bulundu.

Özellikle tapu fotoğrafı ile kaparo dolandırıcılığı yöntemi son dönemde artış gösteriyor. Gönderilen görselde haciz, ipotek ya da satışa engel başka bir takyidat olup olmadığı anlaşılamıyor. Alıcı, parayı gönderdikten sonra ise çoğu zaman karşı taraf ortadan kayboluyor.

Bir evin fotoğrafı, bir tapu resmi… İnsan ister istemez inanmak istiyor.

ÜCRETSİZ VE ANINDA SORGULAMA: WEB TAPU SİSTEMİ

Mağduriyet yaşamamak için izlenmesi gereken yol ise net. Web Tapu üzerinden takyidatlı tapu kaydı sorgulama yapılması gerekiyor. Bu işlem ücretsiz ve birkaç dakika içinde tamamlanabiliyor.

İzlenecek adımlar şöyle:

e-Devlet şifresiyle Web Tapu sistemine giriş yapılmalı.

“İlgili Taşınmaz” menüsünden sorgulanacak gayrimenkul seçilmeli.

Tapu bilgileri bölümünde Şerh, Beyan ve İrtifak (ŞBİ) kayıtları kontrol edilmeli.

Bu kayıtlar, taşınmaz üzerinde haciz, ipotek ya da satışa engel başka bir hukuki durum olup olmadığını gösteriyor. Özellikle takyidatlı tapu kaydı kontrolü nasıl yapılır sorusu, ev almak isteyenlerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.

SADECE TAKYİDAT YETMEZ

Avukat Yavuz, hukuki temizliğin tek başına yeterli olmadığını da vurguladı. Mülkün imar durumu, mevcut yapı projesine uygunluğu ve teknik detaylarının da incelenmesi gerektiğini belirtti.

“Takyidat belgesi bu işin olmazsa olmazıdır ancak tek başına yeterli değildir” diyen Yavuz, özellikle yüksek bedelli alımlarda mutlaka bir hukukçu ve teknik uzmandan destek alınması gerektiğini ifade etti. Çünkü bazen sorun tapuda görünmez ama…

Gayrimenkul piyasasında artan fiyatlar ve peşin para talepleri, alıcıları acele karar vermeye itiyor. Ancak uzmanlar, tapu satışında güvenli ödeme yöntemleri ve resmi kayıt kontrolü yapılmadan tek kuruş gönderilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.