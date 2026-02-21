2026 maaş zammı sonrası bankalar emekli maaşını taşıyanlara nakit promosyon ve ek avantaj paketleri sunmaya başladı. Toplam destek bazı bankalarda 90 bin TL’ye kadar çıkıyor.

2026 yılı başında yapılan emekli maaşı artışı sonrası gözler bu kez bankaların promosyon kampanyalarına çevrildi. En düşük emekli aylığının 20 bin TL seviyesine yükselmesiyle birlikte bankalar da yeni müşteri kazanmak için tekliflerini güncelledi. Şubat ayı itibarıyla özellikle özel bankalarda nakit promosyon tutarları yükselirken, kredi, avans ve kart kampanyalarıyla toplam avantaj 90 bin TL’ye kadar ulaşıyor.

BANKALAR PROMOSYON YARIŞINI KIZIŞTIRDI

Emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren vatandaşlara yönelik kampanyalar art arda açıklandı. Bazı bankalar 12 bin TL seviyesinde nakit promosyon sunarken, ek kampanyalarla toplam avantaj 30 bin TL’nin üzerine çıkıyor. Özellikle kamu bankalarında ise kredi ve kart destekleriyle rakam çok daha yukarı taşınıyor.

Bu tablo özellikle sabit gelirle geçinen emekliler için önemli. Artan kira, elektrik ve mutfak masrafları düşünüldüğünde, bankaların sunduğu ek nakit destek paketleri ciddi bir tercih sebebi oluyor.

90 BİN TL’YE VARAN DESTEK HANGİ BANKADA?

Ziraat Bankası, 12 bin TL nakit promosyonun yanı sıra; 40 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL’ye kadar faizsiz nakit avans, fatura iade kampanyaları ve Bankkart Lira kazanımlarıyla toplam avantajı 90 bin TL’ye kadar çıkarıyor.

Halkbank ise 12 bin TL nakit promosyonun yanında taksitli nakit destek, kart indirimleri ve ParafPara kampanyalarıyla toplamda 60 bin TL’ye varan bir paket sunuyor.

QNB, maaş aralığına göre 8.500 TL ile 20 bin TL arasında nakit promosyon verirken; ek kampanyalarla toplam avantajı 31 bin TL seviyesine taşıyor.

ING, 28 bin TL’ye kadar; DenizBank 27 bin TL’ye kadar; Garanti BBVA ve Albaraka Türk ise 25 bin TL’ye kadar promosyon ve ek avantaj imkânı sunuyor.

Akbank ve İş Bankası ise 24–25 bin TL bandında kampanyalar açıklamış durumda.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR NE KADAR ALIYOR?

Dul ve yetim maaşı alan hak sahiplerinde promosyon hesaplaması genellikle hisse oranına göre yapılıyor. Örneğin yüzde 25 oranında yetim aylığı alan bir kişi, bazı bankalarda 3 bin – 4 bin TL arası teklif alırken, kampanyalı bankalarda bu tutar 8 bin – 10 bin TL seviyesine kadar çıkabiliyor.

Yüzde 50 oranında dul aylığında teklifler 5 bin – 6 bin TL bandında başlarken, bazı özel bankalarda 12 bin TL’ye yaklaşabiliyor. Yüzde 75 oranında aylık alan hak sahiplerinde ise kampanyalı bankalarda 15 bin TL’ye kadar ödeme görülebiliyor.

Ancak burada küçük bir detay var. Bankaların sunduğu yüksek rakamların önemli bölümü kredi, kart harcaması ya da otomatik fatura talimatı gibi şartlara bağlı. Yani sadece nakit promosyon değil…

Emekliler için asıl önemli olan, koşulsuz nakit tutarın ne kadar olduğu ve ek kampanyaların gerçekten kullanılabilir olup olmadığı.

EMEKLİLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Uzmanlar, 2026 emekli promosyon kampanyaları değerlendirilirken şu başlıklara dikkat edilmesini öneriyor:

3 yıl taahhüt şartı ve cayma bedeli

Kredi veya kart kullanım zorunluluğu

Faizsiz kredi kampanyasının geri ödeme planı

Ek avantajların gerçekten nakde dönüşüp dönüşmediği

Özellikle sabit gelirle geçinen emekliler için promosyon seçimi artık sadece ek gelir değil, bütçe planlamasının bir parçası haline gelmiş durumda.

Bankaların kampanyalarının Şubat sonuna kadar güncellenmesi bekleniyor.