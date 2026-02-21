Küresel petrol piyasalarını sarsan jeopolitik krizler, Türkiye'deki sürücülerin kabusu olmaya devam ediyor. Özellikle ABD ile İran hattında giderek tırmanan gerilim küresel arzı tehdit ederken, bu fırtınanın faturası doğrudan akaryakıt istasyonlarına kesildi. Geçtiğimiz ayın sonlarında motorine yansıyan 1,43 TL'lik artışın şoku henüz atılamamışken, şimdi çok daha ağır bir tarife kapıya dayandı. Enerji uzmanları, dizel araç sahiplerini salı gününden itibaren çok sert bir tablonun beklediği konusunda uyarıyor. Beklenen 2 lira 40 kuruşluk şok zam kararı, akaryakıt tabelalarını baştan aşağı değiştirecek.

TARİHİ BARAJ YIKILIYOR

Salı gününden itibaren pompaya yansıması beklenen dev zam kararı, lojistik ve ulaşımın yoğun olduğu Alanya'da da geniş yankı bulacak. Bölgedeki ticareti ve turizmi de yakından ilgilendiren bu gelişmeyle beraber, birçok büyükşehirin yanı sıra Alanya'da motorinin litre fiyatı tarihinde ilk kez 60 TL sınırını aşarak benzeri görülmemiş bir seviyeye tırmanacak.

YENİ FİYATLAR CEP YAKACAK

Sektör kaynaklarından alınan verilere göre, dev zammın ardından büyükşehirler ve Alanya'daki yeni akaryakıt tabelaları şu şekilde şekillenecek: Alanya: 60,26 TL'den 62,66 TL'ye İstanbul: 57,89 TL'den 60,29 TL'ye Ankara: 59,02 TL'den 61,42 TL'ye İzmir: 59,30 TL'den 61,70 TL'ye

DEPOLARI DOLDURMAK İÇİN SON SAATLER

Yaklaşan zam kasırgası öncesinde sektör temsilcilerinden sürücülere kritik bir uyarı geldi. Salı günü devreye girecek olan rekor tarife öncesinde vatandaşların istasyonlara giderek depolarını fullemeleri tavsiye ediliyor. Yapılan hesaplamalara göre, 50 litrelik standart bir binek aracın deposu yeni fiyatlar devreye girmeden doldurulduğunda sürücülerin cebinde ortalama 120 TL kalacak.