Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
1. Masumiyet Müzesi

Orhan Pamuk’un dünyaca ünlü romanından uyarlanan yapım, ilk haftasında Türkiye listesinin zirvesine oturdu. 1970'lerin İstanbul'unda geçen dizi, aşk ile psikolojik saplantı arasındaki ince çizgiyi ustaca işliyor.

2. Sarah'ın Sanatı (The Art of Sarah)

Karmaşık kurguları, gerçekliğin sürekli sorgulandığı tekinsiz dünyaları ve karanlık atmosferleri öne çıkaran yapım, listeye hızlı bir giriş yaptı. Kimin kurban kimin suçlu olduğunun birbirine karıştığı modern bir neo-noir hikayesi sunuyor.

3. The Night Agent - 3. Sezon

Aksiyon ve casusluk temelli The Night Agent, gizemli "Simsar"ı ifşa etmeye çalışan Peter'ın hikayesiyle platforma döndü. Yüksek temposuyla hafta sonu için ideal bir seçenek.

