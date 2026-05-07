Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, siyasi kariyerinde önemli bir değişikliğe giderek AK Parti saflarına katılma kararı aldı. Haberler.com'un aktardığı bilgilere göre, Köksal bu kararın ardındaki temel gerekçeyi 'CHP'den çok yoruldum' ifadeleriyle kamuoyuna duyurdu.

SİYASİ KULİSLERDE YANKI UYANDIRDI

Uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde siyaset yapan Köksal'ın bu hamlesi, ulusal siyaset gündeminin üst sıralarına yerleşti. Açıklamalarında yorgunluk vurgusu yapan başkanın aldığı bu karar, yerel yönetimler düzeyindeki siyasi dengeler açısından dikkat çekiyor.

ALANYA SİYASETİNDE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Ulusal siyasetteki bu tür önemli yerel yönetim değişiklikleri, Alanya'daki siyasi çevreler tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle belediye başkanları düzeyindeki parti değişimlerinin, genel siyaset iklimine ve yerel dengelere olası yansımaları bölge kamuoyunun ilgisini çekiyor.

Kararın ardından, Afyonkarahisar'daki yerel yönetim dinamiklerinde ve parti ilişkilerinde yeni bir dönemin başlaması öngörülüyor. Siyasi arenadaki bu hareketliliğin, önümüzdeki süreçte siyaset kurumuna nasıl yansıyacağı değerlendiriliyor.