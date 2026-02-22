Megakentte 2025 yılında kuduz riskli temas nedeniyle 123 bin 538 kişi sağlık kuruluşlarına gitti, 411 bin 432 doz kuduz aşısı uygulandı.

İstanbul’da 2025 yılı boyunca kuduz riskli temas nedeniyle hastanelere başvuranların sayısı 123 bin 538’e ulaştı. Kent genelinde 25 aşı merkezinde toplam 411 bin 432 doz kuduz aşısı yapıldı.

EN SON VAKA 2007’DE GÖRÜLDÜ

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre kentte son kuduz vakası 2007 yılında kaydedildi. Ancak 2025’te özellikle ısırma ve tırmalama gibi temaslar nedeniyle başvurularda dikkat çeken bir artış yaşandı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kuduz, her yıl dünya genelinde 59 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Hastalık, genellikle köpek, kedi, tilki, çakal ve kurt gibi hayvanların ısırması ya da enfekte salyanın açık yaraya temas etmesiyle bulaşıyor.

Kuduzun kuluçka süresi çoğunlukla 14 ila 90 gün arasında değişiyor. Klinik belirtiler başladıktan sonra hastalık ölümcül seyrediyor. Ancak erken müdahale ve aşı uygulamasıyla yüzde 100 önlenebiliyor.

TEMASLARIN YÜZDE 83’Ü KEDİ KAYNAKLI

2025 yılı verilerine göre başvuruların yüzde 83’ü kedi, yüzde 16’sı köpek kaynaklı oldu. Geri kalan vakalar ise sığır, tilki, kurt ve çakal gibi hayvanlarla temas sonucu gerçekleşti.

İlçelere göre dağılımda en fazla temas bildirimi 8 bin 483 vakayla Kadıköy’de kaydedildi. Kadıköy’ü 6 bin 429 vakayla Üsküdar, 5 bin 343 vakayla Pendik, 5 bin 314 vakayla Maltepe, 4 bin 993 vakayla Kartal ve 4 bin 815 vakayla Küçükçekmece izledi.

En az başvuru ise 646 vakayla Adalar’da görüldü. Adalar’ı 1264 vakayla Şile ve 1292 vakayla Güngören takip etti.

EN ÇOK AŞI KARTAL’DA UYGULANDI

Kuduz riski bulunan 123 bin 538 kişiye kentteki 25 merkezde toplam 411 bin 432 doz aşı uygulandı. En fazla aşı yapılan merkez 54 bin 83 doz ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi oldu.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 39 bin 826 dozla ikinci, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise 29 bin 175 dozla üçüncü sırada yer aldı.

“ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIYOR”

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kuduzun santral sinir sistemini tutan ölümcül bir hastalık olduğunu belirterek, temas öyküsü bulunan kişilere hızlı müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

Güner, deri bütünlüğünü bozan ısırık ve tırmalamalarda profilaktik uygulamaya başlanmasının önemine dikkat çekti. Kentte 7 gün 24 saat hizmet veren 25 kuduz aşı merkezinin bulunduğunu hatırlattı.

Soğuk zincir sistemiyle takip edilen aşıların güvenli şekilde uygulandığını belirten Güner, sahipsiz hayvanlarla temas sırasında dikkatli olunması ve herhangi bir yaralanma durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.

“Hızlı şekilde profilaksi ve aşı yapılırsa kuduz yüzde 100 önlenebilir. Geç kalındığında ise ölümcül sonuçlarla karşılaşılabilir. Erken müdahale ile vatandaşlarımız sağlığına kavuşur” dedi.