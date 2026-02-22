Rusya-Ukrayna savaşı beşinci yılına girerken 2025’te 428 bin Ukraynalı turist Antalya’ya geldi. Alanya ve Side yine ilk tercihler arasında yer aldı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, 2025 yılında 428 bin Ukraynalı turist Antalya’ya tatile geldi. Savaş öncesi dönemde bu sayı 1 milyonun üzerindeydi. Buna rağmen Ukraynalı turistlerin Antalya ve Alanya’ya ilgisi sürüyor.

KEMER VE ALANYA İLK SIRADA

Turizmci Levent Akgün’ün verdiği bilgiye göre, Ukraynalı ziyaretçiler en çok Kemer, Alanya, Konyaaltı ve Manavgat-Side bölgelerini tercih ediyor. Kızılağaç, Kumköy, Çolaklı, Evrenseki, Ilıca, Çenger, Gündoğdu ve Kızıtot da yoğun ilgi gören destinasyonlar arasında.

Geçen yıl yalnızca Kemer’de 116 bin Ukraynalı turist tatil yaptı. Kültür turu açısından en fazla ziyaret edilen nokta ise Side Antik Kenti oldu. Perge ve çevresindeki arkeolojik alanlar da Ukraynalı turistlerin kültür turizmi rotasında öne çıkıyor.

ANTALYA 17 MİLYONU AŞTI

Antalya, 2025 yılında toplam 17 milyon 122 bin 548 yabancı turist ağırladı. Ziyaretçilerin 4 milyon 45 bini Rusya’dan, 3 milyon 554 bini Almanya’dan, 1 milyon 557 bini ise İngiltere’den geldi.

Pandemi sonrası dönemde Antalya’ya en fazla turist gönderen ülke Rusya olurken, Ukrayna savaşa rağmen üst sıralardaki yerini koruyor.

Alanya’da yaz sezonunda sahilde Ukraynaca konuşan ailelere rastlamak artık kimseyi şaşırtmıyor. Çocuklar kumda oynuyor, büyükler otel lobilerinde haber takip ediyor. Bir yanıyla tatil, bir yanıyla memleket özlemi… Garip bir denge.

SAVAŞ ÖNCESİ RAKAMLAR DAHA YÜKSEKTİ

Savaş öncesinde Antalya’ya yılda yaklaşık 1 milyon Ukraynalı turist geliyordu. Turizmciler, savaşın sona ermesi halinde 2026 yılında bu sayının en az 750 bine çıkabileceğini öngörüyor.

Alanya esnafı açısından bu rakamlar sadece istatistik değil. Otel doluluk oranı, restoran cirosu, tur satışları… Hepsi doğrudan etkileniyor. Özellikle Alanya’da yaz sezonu, yabancı turist olmadan düşünülemiyor.

Savaş bitse rakamlar daha farklı olurdu belki. Ama şu an tablo bu.