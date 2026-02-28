Kendini tehlikede hissettiğinde şişerek “balon” şeklini alan bu tür, içerdiği “tetrodotoksin” maddesi nedeniyle son derece tehlikeli olarak biliniyor. Tetrodotoksin üretebilen bu türün tüketilmesi halinde kas felci, nefes darlığı ve dolaşım yetmezliğine bağlı olarak ölümle sonuçlanabilen zehirlenmelere yol açabildiği belirtiliyor.

İlk değerlendirmelere göre Kleopatra Plajı sahilinde kıyıya vuran 50 santimetre uzunluğundaki balon balığının balıkçılar tarafından yakalandıktan sonra sahile bırakılmış olabileceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, sahile vuran ya da denizde görülen balon balıklarına kesinlikle dokunulmaması ve tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. (Hatice NERGİZ)

