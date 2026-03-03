Alanya’nın Tosmur Mahallesi Muhtarı Yakup Gündoğan, Tosmur Ak Mezarlığı’nın etrafına izinsiz şekilde moloz döküldüğünü belirterek sorumlulara sert uyarıda bulundu. Gündoğan, molozların kaldırılmaması halinde cezai işlem başlatılacağını söyledi.

‘BURAYA KİMSE BİR ŞEY DÖKMESİN’

Alanya’nın Tosmur Mahalle Muhtarı Yakup Gündoğan, “Burası Tosmur Ak Mezarlığı. Buraya terbiyesizin biri, marangozun biri moloz dökmüş. Bunu tespit ettim. Yine de iyi niyetimi kullanıyorum. Eğer bu moloz bugün kaldırılmazsa belediye ile görüşüp cezai işlem yaptıracağım. Moloz dökmenin 70 bin ila 140 bin lira arasında cezası var. Bu cezayı yazdıracağım. Buraya döken kendini bilir. Bu molozları bugün kaldırsın. Buraya da kimse bir şey dökmesin. Dökerse de cezasına katlanır” dedi. (Hatice NERGİZ)

