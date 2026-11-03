Alanya Müteahhitler Derneği tarafından düzenlenen basın kahvaltısında yeni dönem yönetimi kamuoyuna tanıtıldı. Adaport Hotel’de gerçekleştirilen programa Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Dernekte 13 yıldır başkanlık görevini yürüten Mustafa Küçüker, görevi Mevlüt Görücü’ye devrederken, sektörün yerel ve ulusal düzeyde daha güçlü temsil edilmesi hedefi ön plana çıktı.

13 YILLIK GÖREVİNİ DEVRETTİ

Görev süresi boyunca Alanya’nın ve inşaat sektörünün sorunlarına çözüm üretmek için çalıştıklarını belirten Mustafa Küçüker, “Bu 13 yıl boyunca yönetim kurullarımızdaki arkadaşlarımızla birlikte Alanya’mızı ve sektörümüzü en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Sorunlarımızın çözümü için çalabildiğimiz her kapıyı çaldık, ilgili kurumlarla görüştük ve taleplerimizi her platformda dile getirdik” dedi.

Başkanlık görevini devretmesinin bir ayrılık anlamına gelmediğini vurgulayan Küçüker, “Bu karar, hep birlikte oluşturduğumuz birikimi daha ileriye taşıma kararıdır. Sektörümüzün sorunlarının önemli bir kısmının çözümü Ankara’dan geçiyor. Bu nedenle ulusal düzeyde güçlü bir temsil son derece önemli” ifadelerini kullandı.

HEDEF ANKARA’DA GÜÇLÜ TEMSİL

TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Sektör Meclisi’nde görev almasına yönelik gelişmenin kendisine iletildiğini açıklayan Küçüker, görevlendirmenin önümüzdeki haftalarda resmiyet kazanmasını beklediklerini söyledi.

Küçüker, “Önümüzdeki haftalarda bu görevlendirmenin resmiyet kazanmasını bekliyoruz. Bu önemli görevi yalnızca şahsım adına değil, Alanya’mız ve tüm meslektaşlarımız adına da son derece kıymetli görüyorum” diye konuştu.

Kendisine destek veren İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu ile TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Sektör Meclisi Genel Sekreteri Alaattin Çakır’a teşekkür eden Küçüker, yeni yönetime başarı dileklerini iletti.

MEVLÜT GÖRÜCÜ GÖREVİ DEVRALDI

Alanya Müteahhitler Derneği’nin yeni Başkanı Mevlüt Görücü, derneğin geçmişten gelen tecrübe ve birikimini devraldıklarını belirtti.

Mustafa Küçüker’in 13 yıllık başkanlık döneminde sektöre önemli katkılar sunduğunu ifade eden Görücü, Küçüker’in TOBB bünyesinde üstlenmesi beklenen yeni görevle Alanya’nın Ankara’da daha güçlü temsil edileceğine inandığını söyledi.

Derneğin, Türkiye genelinde 5 federasyon ve 51 derneği bünyesinde bulunduran İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) çatısı altında faaliyet gösterdiğini hatırlatan Görücü, kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen tüm isimlere teşekkür etti.

ALANYA’DA 580 AKTİF MÜTEAHHİT FİRMA BULUNUYOR

Alanya’daki inşaat sektörünün büyüklüğüne ilişkin verileri de paylaşan Görücü, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’na (ALTSO) kayıtlı, NACE kodu inşaat müteahhitliği olan 1.168 firma bulunduğunu açıkladı.

Görücü, “Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı, NACE kodu inşaat müteahhitliği olan 1.168 firma bulunuyor. Ancak bunlardan inşaat faaliyetinde bulunanların sayısı 580. Bu rakamlar, sektörümüzün güçlü bir çatı altında temsil edilmesinin gerekliliğini ortaya koyuyor” dedi.

Yeni dönemde müteahhitlerin sorunlarına çözüm üretmeyi, sektörde birlik ve beraberliği güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Görücü, daha çevreci ve yaşanabilir bir Alanya için ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışacaklarını vurguladı.

“ALANYA’NIN MENFAATLERİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Basın mensuplarını önemli bir paydaş olarak gördüklerini ifade eden Görücü, yeni dönemde kamuoyuyla açık ve yapıcı bir iletişim kuracaklarını belirtti.

Görücü, “Çalışmalarımızı ve hedeflerimizi kamuoyuyla paylaşırken sizlerle açık ve yapıcı bir iletişim içerisinde olmayı önemsiyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte hep birlikte Alanya’nın menfaatleri ve sektörümüz için iyi çalışmalar içerisinde bulunacağız. Daha çok bir araya geleceğiz” diye konuştu.

Program, basın mensuplarıyla gerçekleştirilen kahvaltı ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

YENİ DÖNEMİN YÖNETİM LİSTESİ AÇIKLANDI

Mevlüt Görücü başkanlığındaki yeni dönemde görev alacak 23 isim ve temsil ettikleri firmalar şöyle:

İsim Firma Mevlüt Görücü Elite Sinerji İnşaat Mehmet Yetkin Best Home İnşaat Ahmet Paşaoğlu Lider İnşaat Emre Kodal Toros İnşaat Erol Fazlıoğlu 23 Projects İlhan Yazıcı Oxopia İnşaat Mehmet Kızılkaya Nordic İnşaat Fahri Gürses Gürses İnşaat Samet Uğurlu TSİ Yapı Yakup Şimşek AKR İnşaat Yılmaz Güzel Bygüzel İnşaat Özgür Yaman Yaman İnşaat Erdal Çelik İzbir Yapı İbrahim Karaçomak İKY İnşaat Şükrü Cimrin Cimrin İnşaat Mustafa Yürekli Seda Yapı Sait Yılmaz Yılmaz Home İnşaat Ali Hatipoğlu Hatipoğlu İnşaat Erhan Sağıroğlu AS-ER İnşaat Mehmet Ersoy Ersoy İnşaat Sefa Özbek Rubin İnşaat Selman Cebeci Cebeciler İnşaat Nuri Tokuş Tokuş İnşaat

Yeni yönetimin, Alanya’daki müteahhitleri ortak hedefler doğrultusunda bir araya getirerek sektörün sorunlarına çözüm üretmek ve kentte sürdürülebilir yapılaşmayı desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürmesi hedefleniyor.