A Milli Erkek Voleybol Takımı, Ankara'da oynanan hazırlık mücadelesinde Danimarka ile karşı karşıya geldi. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakada ay-yıldızlı ekip sahadan net bir galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, milliler rakibine hiçbir sette şans tanımadı. Karşılaşma 25-23, 25-16, 25-18 ve 25-20'lik set sonuçlarıyla 4-0 Türkiye'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

KADRODA KİMLER YER ALDI?

Milli takım parkeye Efe Bayram, Ahmet Tümer, Murat Yenipazar, Mirza Lagumdzija, Marko Matic, Adis Lagumdzija ve Berkay Bayraktar yedilisiyle çıktı. Oyunun ilerleyen bölümlerinde ise teknik ekip geniş kadroyu değerlendirdi.

Kenardan gelerek oyuna dahil olan isimler Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Abdulsamet Yalçın, Yunus Emre Tayaz ve Hilmi Şahin oldu. Hazırlık süreci kapsamında tüm oyuncuların performansı test edildi.

İKİNCİ MAÇ NE ZAMAN?

Danimarka ile oynanan bu ilk karşılaşmanın ardından takımlar bir kez daha korta çıkacak. A Milli Takım, 4 Eylül Cuma günü aynı rakibiyle bir hazırlık maçı daha yapacak.