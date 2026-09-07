ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu kullanımı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Özgüven’den alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu’nda incelendiği bildirildi.

Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen incelemede Özgüven’den alınan saç örneğinde uyuşturucu madde tespit edildiği aktarıldı.

SAÇ ÖRNEĞİNDE İKİ MADDE TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp incelemesinde saç örneğinde sentetik kannabinoid türü 5F-ADB ve MDMB-INACA maddelerinin tespit edildiği bildirildi.

Elde edilen bulguların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü, elde edilen bulguların yanı sıra yapılacak diğer inceleme ve işlemlerin ardından hukuki sürecin şekilleneceği öğrenildi.

Özgüven hakkında soruşturma başlatılmış olması nedeniyle, adli süreç tamamlanmadan isnat edilen fiilin kesinleşmiş bir suç olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.