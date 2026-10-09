Avrupa basketbolunda heyecan devam ederken Beşiktaş'ın Baskonia ile karşı karşıya geleceğine ilişkin maç programı sporseverler tarafından araştırılıyor. İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde oynanacağı belirtilen mücadele öncesinde karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve salon bilgileri merak konusu oldu.

BASKONIA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Paylaşılan bilgilere göre Baskonia ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmanın 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.30'da başlaması bekleniyor.

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarının İspanya deplasmanında oynayacağı belirtilen karşılaşmanın ayrıntılarını takip ediyor.

BASKONIA - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Baskonia - Beşiktaş karşılaşmasının S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı.

S Sport 2, çeşitli televizyon platformları üzerinden izlenebilirken S Sport Plus ise internet üzerinden yayın hizmeti sunuyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen basketbolseverlerin yayıncı kuruluşların güncel programlarını kontrol etmesi gerekiyor.

BASKONIA - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmanın İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde bulunan Fernando Buesa Arena'da oynanacağı belirtiliyor.

Baskonia'nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan salon, Avrupa basketbolunun önemli organizasyonlarında kullanılan tesisler arasında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA MÜCADELESİ MERAKLA BEKLENİYOR

Beşiktaş'ın Avrupa arenasındaki karşılaşmaları, siyah-beyazlı taraftarların yanı sıra Türk basketbolseverler tarafından da yakından takip ediliyor.

İspanyol basketbolunun köklü kulüplerinden Baskonia ise Avrupa basketbolundaki tecrübesiyle tanınıyor.

İki takım arasında oynanacağı belirtilen mücadeleye ilişkin resmî program ve yayın bilgilerinin ilgili organizasyon ile yayıncı kuruluşlardan doğrulanması önem taşıyor.

Editör notu: Kaynak metinde karşılaşmanın hangi organizasyon kapsamında oynanacağı belirtilmiyor. Maçın 9 Ekim 2026 tarihinde oynanacağına ilişkin bilgi de bağımsız olarak doğrulanamadığından, haberin yayımlanmadan önce resmî fikstür üzerinden kontrol edilmesi gerekiyor.