Hafta sonunun gelmesiyle birlikte altın alışverişi yapmayı planlayan vatandaşlar, kuyumcuların açılış ve kapanış saatlerine odaklandı. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve bilezik alım satımı yapmak isteyenler, 10 Ekim Cumartesi günü kuyumcuların hizmet verip vermediğini merak ediyor. Türkiye genelinde kuyumcuların büyük bölümü cumartesi günleri açık olurken, çalışma saatleri işletmenin bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor.

10 EKİM CUMARTESİ KUYUMCULAR AÇIK MI?

10 Ekim 2026 Cumartesi günü Türkiye genelindeki kuyumcuların büyük bölümünün açık olması bekleniyor. Cadde, çarşı ve mahallelerde faaliyet gösteren kuyumcular, hafta sonunun ilk gününde de müşterilerine hizmet verebiliyor.

Ancak kuyumcular için ülke genelinde uygulanan ortak bir açılış ve kapanış saati bulunmuyor. İşletmelerin çalışma düzeni, bulundukları il ve ilçeye göre farklılık gösterebiliyor.

CUMARTESİ KUYUMCULAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Kuyumcuların cumartesi günü çalışma saatleri genellikle sabah 09.00 ile 10.00 arasında başlıyor. Cadde ve mahalle kuyumcularının önemli bir bölümü akşam 18.00 ile 19.00 saatleri arasında kapanıyor.

Alışveriş merkezlerinde bulunan kuyumcular ise çoğunlukla AVM'lerin çalışma saatlerine uyuyor. Bu işletmeler genellikle 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

PAZAR GÜNÜ KUYUMCULAR AÇIK MI?

Pazar günleri kuyumcuların çalışma düzeni cumartesiye göre farklılık gösteriyor. Cadde ve mahallelerde faaliyet gösteren kuyumcuların önemli bir bölümü pazar günleri kapalı oluyor.

Buna karşılık alışveriş merkezlerinde bulunan kuyumcular, AVM'nin çalışma saatlerine bağlı olarak pazar günleri de hizmet verebiliyor.

Özellikle Antalya ve Alanya gibi turistik bölgelerde bazı kuyumcuların pazar günleri de açık olabildiği biliniyor. Ancak bu durum tüm işletmeler için geçerli olmadığından, alışveriş öncesinde çalışma saatlerinin kontrol edilmesi gerekiyor.

HAFTA SONU ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!

Hafta sonu altın alım satımı yapacak vatandaşların kuyumcuların çalışma saatlerinin yanı sıra alış ve satış fiyatları arasındaki farkı da dikkate alması gerekiyor.

Uluslararası altın piyasalarında hafta sonu işlemlerin büyük ölçüde durması nedeniyle kuyumcuların uyguladığı fiyatlar, son işlem gününün kapanış değerlerinden farklılaşabiliyor.

Özellikle gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını alacak vatandaşların işlem öncesinde birden fazla kuyumcudan fiyat alması öneriliyor.

ALANYA VE ANTALYA'DA KUYUMCULAR CUMARTESİ AÇIK MI?

Antalya ve Alanya'da faaliyet gösteren kuyumcuların büyük bölümü cumartesi günleri hizmet vermeye devam ediyor. Özellikle turistik bölgelerde, çarşı merkezlerinde ve alışveriş merkezlerinde bulunan işletmelerin çalışma saatleri daha uzun olabiliyor.

10 Ekim Cumartesi günü altın alışverişi yapmayı planlayan vatandaşların, gitmek istedikleri kuyumcunun güncel çalışma saatlerini önceden öğrenmesi önem taşıyor.