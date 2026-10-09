Türkiye Futbol Federasyonu’nda dikkat çeken gelişmeler yaşandı. TFF Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda hem federasyonun geleceğine hem de A Milli Takım’ın teknik yönetimine ilişkin kritik kararlar aldı.

MONTELLA DÖNEMİ SONA ERDİ

TFF tarafından yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile devam edilmeyeceği bildirildi.

Alınan kararla birlikte İtalyan teknik adamın A Milli Takım’daki görev süreci sona erdi. Montella’nın yerine kimin getirileceğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

TFF YÖNETİMİ GÖREVE DEVAM EDECEK

Federasyon yönetimi, gerçekleştirilen toplantının ardından olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevini sürdüreceğini duyurdu.

Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek üyeler İbrahim Özbay ve Metin Akyüz’ün atanmasına karar verildi.

GENEL SEKRETERLİKTE GÖREV DEĞİŞİMİ

TFF’de bir diğer önemli değişiklik ise genel sekreterlik makamında yaşandı. Geçtiğimiz günlerde istifasını yönetim kuruluna sunan Genel Sekreter Abdullah Ayaz’ın yerine, TFF Tescil İşleri Direktörü olarak görev yapan Ahmet Erzurumlu atandı.

TFF’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır.

Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz’ün atanmasına karar verilmiştir.

A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır.

Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu’na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur.”

GÖZLER YENİ TEKNİK DİREKTÖR KARARINDA

Montella ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusu oldu. TFF’nin önümüzdeki süreçte teknik direktörlük görevine ilişkin yeni bir açıklama yapması bekleniyor.