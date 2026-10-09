Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarı rekor seviyelere yaklaşırken, şans oyunu tutkunlarının gözü 10 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek çekilişe çevrildi. Tam 752 milyon 433 bin 337 TL’ye ulaşan büyük ikramiye, Türkiye genelindeki bayilerde hareketliliği artırdı. Dev ikramiyenin yanı sıra devam eden Milyonerler Festivali de ekstra ödülleriyle dikkat çekiyor.

BÜYÜK İKRAMİYE 752 MİLYON 433 BİN TL’YE ULAŞTI

Çılgın Sayısal Loto’da haftalardır devam eden büyük ikramiye heyecanı yeni çekilişle birlikte zirveye taşındı. 10 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek çekilişte 6 bilen bir talihli çıkması halinde yüz milyonlarca liralık ikramiye sahibini bulabilecek.

Çılgın Sayısal Loto tarihindeki en yüksek ikramiye ise 8 Haziran 2026 tarihinde yapılan çekilişte kazanılmıştı. Adana’nın Yüreğir ilçesinden oynanan kuponla 6 bilen bir talihli, 1 milyar 110 milyon 362 bin 664 TL’lik rekor ikramiyenin sahibi olmuştu.

MİLYONERLER FESTİVALİ'NDE 100 MİLYON TL EKSTRA İKRAMİYE

5-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Milyonerler Festivali kapsamında, Çılgın Sayısal Loto çekilişlerinde büyük ikramiyenin altındaki kategorilere toplam 100 milyon TL tutarında garanti ekstra ikramiye dağıtılacak.

Festival süresince her çekilişte 10 milyon TL’lik ek ödül verilecek. Bu tutar öncelikle 5 bilen talihliler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Beş bilen çıkmaması halinde ikramiye 4 bilenlere, 4 bilen de çıkmazsa 3 bilenlere dağıtılacak.

LOTOCULARDA BÜYÜK İKRAMİYE YOĞUNLUĞU

Yaklaşık 35 yıldır şans oyunları bayiliği yapan Şahin Kaya, büyük ikramiyenin 750 milyon TL’yi aşmasının vatandaşların ilgisini artırdığını söyledi.

Kaya, “Herkes büyük ikramiyeye kavuşmayı özlemle bekliyor. Herkes umut ediyor, şanslarını deniyorlar. Çok yoğunuz. Son dönemde Çılgın Sayısal Loto’ya olan ilgide artış gözlemledik. Kimisi bir araba, kimisi bir ev, kimisi de zengin olmanın umuduyla bayilerimize geliyor” ifadelerini kullandı.

Milyonerler Festivali’nin de ilgiyi artırdığını belirten Kaya, ekstra ikramiyelerin farklı kategorilere dağıtılmasının vatandaşların dikkatini çektiğini dile getirdi.

TALİHLİ ADAYLARI HAYALLERİNİ ANLATTI

Büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla şansını deneyen vatandaşlar, paranın kendilerine çıkması halinde neler yapacaklarını anlattı.

Sağlık çalışanı Nurten Karakaya, ikramiyeyi kazanması durumunda bir bölümünü kişisel ihtiyaçları için kullanacağını, kalan kısmıyla ise lösemili çocuklara destek olmak istediğini söyledi.

Yusuf Kenan Bayata, büyük ikramiyeyi çocuklarının geleceğine yatırım yapmak ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için değerlendireceğini belirtti.

Nihat Gül ise ikramiyenin kendisine çıkması halinde ev sahibi olmak ve çocuklarına yatırım yapmak istediğini ifade etti.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftanın üç günü gerçekleştiriliyor. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen çekilişlerin sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra Milli Piyango'nun resmî internet sitesinde yayımlanıyor.

752 milyon TL’yi aşan büyük ikramiye için bir sonraki çekiliş 10 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılacak.