Almanya Bundesliga’da Borussia Dortmund ile Werder Bremen karşılaşmasına ilişkin maç saati, yayın kanalı ve stat bilgileri merak ediliyor. Futbolseverler, iki takım arasındaki mücadeleyi canlı takip edebilmek için yayın programlarını araştırıyor.

BORUSSIA DORTMUND - WERDER BREMEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Paylaşılan maç programına göre Borussia Dortmund ile Werder Bremen karşılaşmasının 9 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 21.30’da başlaması öngörülüyor.

Mücadelenin Borussia Dortmund’un iç saha karşılaşmalarını oynadığı Signal Iduna Park’ta yapılacağı belirtiliyor.

DORTMUND - WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund ile Werder Bremen arasındaki Bundesliga karşılaşmasının Türkiye'de S Sport Plus, ayrıca Azerbaycan merkezli Idman TV üzerinden canlı yayınlanacağı belirtiliyor.

S Sport Plus aboneleri, karşılaşmayı platformun desteklediği cihazlar üzerinden takip edebilecek. Idman TV yayınını izlemek isteyenlerin ise güncel uydu bilgilerini ve yayın erişim koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.

DORTMUND GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Bundesliga'da sezona dörtte dört yaparak başlayan Borussia Dortmund, Werder Bremen karşısında da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Konuk ekip Werder Bremen ise ilk dört haftada topladığı 7 puanla dikkat çekiyor.

Dortmund'un taraftarı önünde oynayacağı mücadele, Bundesliga'nın 5. haftasının açılış karşılaşması olacak.

Maç bilgileri: 9 Ekim 2026 Cuma, Türkiye saatiyle 21.30, Signal Iduna Park. Yayın: S Sport Plus ve Idman TV.