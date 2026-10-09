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Çaykur Rizespor karşısında üç puan hedefleyen Fenerbahçe, deplasman mücadelesi öncesindeki hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, Mert Hakan Yandaş’ın kadroya dönüşüyle orta sahada daha fazla seçeneğe sahip olurken, Mert Müldür’ün yokluğunda savunma hattında alternatif isimlere yönelecek.

Sarı-lacivertli ekibin Çaykur Rizespor karşılaşması için açıklanan kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Mert Müldür’ün sahalara dönüş tarihi ise henüz netlik kazanmadı.

Fenerbahçe’de Rize deplasmanı öncesinde kadroda yer almayan isim Mert Müldür oldu. Avusturya’da ameliyat geçiren milli futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin devam ettiği belirtildi.

Mert Hakan’ın dönüşüyle birlikte sarı-lacivertlilerin orta saha rotasyonunda alternatifleri artarken, futbolcunun karşılaşmada süre alıp almayacağı merak konusu oldu.

Fenerbahçe’de cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor karşılaşmasının kamp kadrosuna dahil edildi. Bir süredir takımdan uzak kalan deneyimli orta saha oyuncusu, teknik heyetin görev vermesi halinde Rize deplasmanında forma giyebilecek.

Trendyol Süper Lig’de Çaykur Rizespor deplasmanına hazırlanan Fenerbahçe’de karşılaşma öncesi kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertli ekipte uzun süredir formasından uzak kalan Mert Hakan Yandaş’ın dönüşü dikkat çekerken, sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Mert Müldür kadro dışında kaldı.

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