Trendyol Süper Lig’de Çaykur Rizespor deplasmanına hazırlanan Fenerbahçe’de karşılaşma öncesi kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertli ekipte uzun süredir formasından uzak kalan Mert Hakan Yandaş’ın dönüşü dikkat çekerken, sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Mert Müldür kadro dışında kaldı.
MERT HAKAN YANDAŞ YENİDEN KADRODA
Fenerbahçe’de cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor karşılaşmasının kamp kadrosuna dahil edildi. Bir süredir takımdan uzak kalan deneyimli orta saha oyuncusu, teknik heyetin görev vermesi halinde Rize deplasmanında forma giyebilecek.
Mert Hakan’ın dönüşüyle birlikte sarı-lacivertlilerin orta saha rotasyonunda alternatifleri artarken, futbolcunun karşılaşmada süre alıp almayacağı merak konusu oldu.
MERT MÜLDÜR SAKATLIĞI NEDENİYLE YOK
Fenerbahçe’de Rize deplasmanı öncesinde kadroda yer almayan isim Mert Müldür oldu. Avusturya’da ameliyat geçiren milli futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin devam ettiği belirtildi.
Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Mert Müldür’ün sahalara dönüş tarihi ise henüz netlik kazanmadı.
FENERBAHÇE’NİN RİZESPOR MAÇI KAMP KADROSU
Sarı-lacivertli ekibin Çaykur Rizespor karşılaşması için açıklanan kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:
Kaleciler: Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin.
Savunma: Milan Skriniar, Nathan Aké, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo.
Orta saha: İsmail Yüksek, N’Golo Kanté, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci.
Hücum: Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi.
SARI-LACİVERTLİLERDE HEDEF DEPLASMAN GALİBİYETİ
Çaykur Rizespor karşısında üç puan hedefleyen Fenerbahçe, deplasman mücadelesi öncesindeki hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, Mert Hakan Yandaş’ın kadroya dönüşüyle orta sahada daha fazla seçeneğe sahip olurken, Mert Müldür’ün yokluğunda savunma hattında alternatif isimlere yönelecek.
Fenerbahçe, Rize deplasmanından galibiyetle ayrılarak Süper Lig’deki mücadelesini kayıpsız sürdürmeyi amaçlıyor.