Rusya merkezli teknoloji şirketi Yandex’in veri merkezlerinde yaşanan gelişmeler, dijital hizmetlerin erişilebilirliğini gündeme taşıdı. Aktarılan bilgilere göre, Ryazan bölgesindeki veri merkezi tamamen devre dışı kalırken Kaluga’daki tesisin bazı bölümlerinde de altyapı sorunları meydana geldi. Yaşanan aksaklıklar, Yandex hizmetlerini kullanan bireysel kullanıcılar ve işletmeler açısından endişeye neden oldu.

YANDEX’İN İKİ VERİ MERKEZİ HEDEF ALINDI

Paylaşılan bilgilere göre, 7 Ekim’i 8 Ekim’e bağlayan gece Ryazan bölgesindeki Sasovo veri merkezi İHA saldırısında ciddi hasar gördü. Saldırının ardından tesisin faaliyetlerinin tamamen durduğu bildirildi.

9 Ekim’de ise Kaluga bölgesindeki başka bir veri merkezinin hedef alındığı belirtildi. Bu tesiste altyapının bir bölümünün kullanılamaz hale geldiği, hasarın boyutuna ilişkin değerlendirmelerin sürdüğü aktarıldı.

YANDEX TAMAMEN ÇÖKTÜ MÜ?

Veri merkezlerinde yaşanan sorunlara rağmen Yandex’in bütün hizmetlerinin tamamen devre dışı kaldığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Ancak etkilenen altyapı nedeniyle bazı dijital hizmetlerde erişim problemleri ve kesintiler yaşandığı bildiriliyor. Özellikle Yandex Cloud altyapısından yararlanan işletmelerin de yaşanan aksaklıklardan etkilenebileceği belirtiliyor.

YANDEX NE ZAMAN DÜZELECEK?

Veri merkezlerinde meydana gelen hasarın giderilmesi ve sistemlerin yeniden çalışır hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğü aktarılıyor.

Bununla birlikte, etkilenen tesislerin ne zaman tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacağına ilişkin kesin bir tarih paylaşılmış değil. Hizmetlerin normale dönüş sürecinin altyapıdaki hasarın giderilmesine bağlı olduğu belirtiliyor.

YANDEX'TEN RESMÎ AÇIKLAMA GELDİ

Yandex, 9 Ekim 2026 tarihli resmî açıklamasında her iki veri merkezinin saldırılardan etkilendiğini doğruladı. Şirket, Sasovo ve Kaluga tesislerinde çalışanların yaralanmadığını, acil durum ekipleriyle teknik personelin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Yandex ayrıca hizmetlerin çalışır durumda tutulması ve kesintilerden etkilenen kullanıcılara destek verilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre altyapıdaki hasarın değerlendirilmesi devam ederken ekipmanların yeniden devreye alınması için henüz kesin bir takvim bulunmuyor.