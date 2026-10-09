Türkiye Futbol Federasyonu’nda yönetim kadrosunu yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Federasyonun yönetim kurulunda görev yapan 5 isim istifa ederek görevlerinden ayrıldı. Türk futbolunun gündemine oturan istifalar, TFF yönetiminde önemli bir değişikliği beraberinde getirdi.

MECNUN OTYAKMAZ DA İSTİFA ETTİ

TFF’de yaşanan ayrılıklar arasında en dikkat çeken isimlerden biri Mecnun Otyakmaz oldu. A Milli Takım ve Süper Lig’den sorumlu olan Otyakmaz, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.

Otyakmaz’ın yanı sıra federasyonda farklı sorumluluk alanlarında görev yapan Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin de görevlerinden ayrıldı.

TFF’DE GÖREVDEN AYRILAN 5 İSİM

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’ndan istifa eden isimler ve sorumluluk alanları şöyle:

Mecnun Otyakmaz: A Milli Takım ve Süper Lig Sorumlusu

Bilal Arslan: Teknoloji ve Kurumsal İletişim Sorumlusu

Mustafa Bozbağ: Genç Millî ve Kadın Millî Takımlar Sorumlusu

Zafer Bahadır Saraç: 1. Lig Kulüpleri Sorumlusu

Murat Şahin: 2. ve 3. Lig Kulüpleri Sorumlusu

GÖZLER TFF’DEKİ YENİ YÖNETİM SÜRECİNDE

Beş yönetim kurulu üyesinin istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nda nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu.

Özellikle millî takımlar ve profesyonel liglerden sorumlu isimlerin görevlerinden ayrılmasıyla birlikte federasyonda yapılacak yeni görevlendirmeler gündeme geldi.

İstifaların ardından TFF yönetiminin atacağı adımlar ve boşalan görevlerin nasıl doldurulacağı önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.