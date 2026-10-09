Alanya’da yerleşik olarak yaşayan yabancı vatandaşlar, kendi kültürlerine ait gelenekleri yaşatmaya devam ediyor. İlçede konut sahibi olan Norveçliler, her yıl ekim ayında düzenledikleri OctoberFest kutlamalarını bu yıl da gerçekleştirdi. Geleneksel hale gelen etkinliğin adresi yine Norveç vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Portakal Sitesi oldu.

Renkli görüntülere sahne olan kutlamalarda bir araya gelen Norveçliler, müzik ve dans eşliğinde keyifli saatler geçirdi. Etkinlik, site sakinlerinin yanı sıra kutlamalara katılmak için Alanya’ya gelen Norveç vatandaşlarını da buluşturdu.

PORTAKAL SİTESİ'NDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

OctoberFest kutlamaları için Portakal Sitesi’nin havuz başında bulunan kafeteryası özel olarak süslendi. Kutlama alanını hazırlayan Norveçli site sakinleri, geleneksel etkinliklerini bu yıl da coşkulu bir atmosferde gerçekleştirdi.

Müzik eşliğinde dans eden katılımcılar, gece boyunca eğlenerek bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. Sabahın ilk saatlerine kadar devam eden kutlamalar, Portakal Sitesi’nde renkli görüntüler oluşturdu.

NORVEÇ'TEN ÖZEL OLARAK ALANYA'YA GELDİLER

Portakal Sitesi yöneticisi Hürses Ceylan, OctoberFest kutlamalarının artık sitelerinde geleneksel hale geldiğini belirtti.

Her yıl ekim ayında düzenlenen etkinliğin Norveçli site sakinleri açısından önemli bir buluşma olduğunu ifade eden Ceylan, bazı Norveç vatandaşlarının yalnızca bu kutlamaya katılabilmek için ülkelerinden Alanya’ya geldiklerini söyledi.

Norveçlilerin bu geleneği sürdürmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Ceylan, site yönetimi olarak kendilerinin de etkinliğe eşlik etmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

ALANYA'DA FARKLI KÜLTÜRLER BİR ARAYA GELİYOR

Yıl boyunca çok sayıda yabancı ülke vatandaşına ev sahipliği yapan Alanya, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı turizm merkezleri arasında yer alıyor. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinden gelen vatandaşlar, ilçede satın aldıkları konutlarda yılın belirli dönemlerini geçirirken sosyal ve kültürel etkinliklerle de bir araya geliyor.

Portakal Sitesi’nde gerçekleştirilen OctoberFest kutlamaları da Alanya’da yaşayan Norveçlilerin yıllardır sürdürdüğü geleneklerden biri olarak öne çıkıyor.

GELENEKSEL KUTLAMA GELECEK YIL DA DEVAM EDECEK

Her yıl ekim ayında düzenlenen ve Norveçli site sakinlerini buluşturan etkinlik, bu yıl da yoğun katılım ve eğlenceli anlarla tamamlandı.

Müzik ve dansın ön planda olduğu kutlamalar, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşatırken Portakal Sitesi’nde geleneksel hale gelen OctoberFest buluşmasının önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi bekleniyor.