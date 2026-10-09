Antalya’nın Manavgat ilçesinde yıllar önce karıştığı trafik kazasının ardından kaydedilen görüntülerle Türkiye genelinde tanınan Bekir Varol, bu kez siyasete adım atmasıyla gündeme geldi. Sosyal medyada “Zavadak Bekir” olarak bilinen Varol, Zafer Partisi’ne üye oldu. Partinin Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya ziyareti sırasında Varol’a parti rozetini taktı.

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN ANKARA DAVETİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya’daki temasları sırasında bir araya geldiği Bekir Varol’un partiye katılımını gerçekleştirdi.

Varol’a parti rozetini takan Özdağ, “Ankara’ya gel de seninle bir video çekelim” diyerek davette bulundu. İkilinin buluşması, Varol’un sosyal medyadaki tanınırlığı nedeniyle dikkat çekti.

“ZAVADAK BEKİR” NASIL FENOMEN OLDU?

Bekir Varol, 15 Mart 2020 tarihinde Manavgat’ta meydana gelen trafik kazasının ardından çekilen görüntülerle tanınmıştı.

Alkollü olarak karıştığı kazanın ardından karşı araç sürücüsüyle konuşurken kullandığı “Corona’dan mı kaçıyordun? Aam beni çarptı, zavadak çarptı” sözleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Görüntülerin binlerce kişi tarafından paylaşılmasıyla Varol, “Zavadak Bekir” lakabıyla tanınmaya başladı.

KAZA SONRASINDAKİ SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

2020 yılında yaşanan kazanın ardından yaptığı açıklamalarla da dikkat çeken Varol, alkollü araç kullandığını kabul etmiş ancak kazadaki kusur durumuna ilişkin farklı bir değerlendirmede bulunmuştu.

Varol’un “Ben sarhoşum, suçluyum da şu anda kanunen o suçlu” sözleri de o dönem sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

YILLAR SONRA BU KEZ SİYASETLE GÜNDEMDE

Trafik kazası sonrasında söylediği sözlerle hafızalara kazınan Bekir Varol, aradan geçen yılların ardından Zafer Partisi’ne katılmasıyla yeniden gündeme geldi.

Genel Başkan Ümit Özdağ’ın bizzat rozetini taktığı Varol’un partiye katılımı, Manavgat ve Antalya kamuoyunda dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.